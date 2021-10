La Cassazione "assegna" un tutore a Gina Lollobrigida

di Michelangelo Iuliano

E' lui che ha chiesto all'autorità giudiziaria di Roma di mettere i beni di sua madre in mani sicure. Anzi Skofic aveva chiesto la 'tutela' anche per la gestione ordinaria della vita di sua madre. Ma i giudici hanno ritenuto che la "Lollo" è in grado di prendere da sola le sue decisioni per la vita quotidiana, ma non quelle che riguardano la gestione di soldi, società, immobili.