Jazz Festival, sette giorni di concerti in Sicilia

di Fabio Nuccio

Una kermesse musicale organizzata dal The Brass Group e promossa dalla Regione Siciliana che vedrà alternarsi nei piu bei teatri di Palermo artisti come Billy Cobham, leggenda della batteria, il grande bassista camerunese Richard Bona e ancora esponenti di spicco della musica italiana come come Alex Britti, Samuel Romano, Roy Paci, Mario Biondi. Ma ad arricchire il cartellone della settimana siciliana del jazz saranno anche i musicisti di cinque conservatori siciliani che accompagneranno i grandi artisti con i quali hanno realizzato, proprio per sottolineare l'unicità dell'appuntamento musicale una serie di brani inediti.