Green pass: molte imprese a rischio

di Caterina Ruggeri

Un dipendente su quattro nel privato non è ancora vaccinato. Se la situazione dovesse restare tale, tante aziende avrebbero difficoltà a proseguire la produzione per la carenza di personale. L'ufficio studi della Cgia sottolinea anche la difficolta' nell' "intercettare" i lavoratori in nero. In italia questa categoria è rappresentata da 3,2 milioni di italiani.