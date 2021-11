Cop26, il tragico appello del presidente di Tuvalu: "Affoghiamo"

di Isabella Josca

Un discorso per la Cop26 registrato così, con tanto di podio, bandiere e sfondo blu alle spalle: qui siamo sul punto di affondare a causa dell'innalzamento del livello del mare, ha detto, i danni subiti dalla crisi climatica sono gravissimi.Questione urgente che richiede sforzi e azioni immediate, è il messaggio, lo stesso di fatto lanciato dalla valanga di manifestanti scesa in strada prima a Glascow - almeno 100 mila in piazza, è la stima, mentre gli organizzatori parlano di 250 mila - poi in diverse città del mondo, oltre a molte città europee, tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles.