Caro bellette, si rischiano 4 anni di salassi

di Giuliana Grimaldi

Dopo un calo del 20% lo scorso anno in scia al lockdown e all'indebolimento dell'economia, i prezzi dell'energia nel Vecchio Continente hanno registrato "un rimbalzo più forte del previsto nel 2021", rileva l'agenzia americana, a causa "principalmente dell'impennata dei prezzi del gas e, in misura minore, di quelli del carbone". Al nostro Paese due tristi primati: tariffe energetiche in assoluto più care a causa di una strutturale carenza di offerta domestica, e rialzi più prolungati nel tempo, l'orizzonte è al 2025.