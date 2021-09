Ambiente, Cingolani: "Intransigenti e radical chic peggio della catastrofe climatica"

di Francesca Pozzi

Da Ponte di Legno (Bs), il titolare del dicastero scaglia un attacco contro gli ambientalisti: "È pieno di radical chic e di oltranzisti ideologici. Loro sono peggi odella catastrofe climatica verso la quale andiamo sparati se non facciamo qualcosa di veramente sensato".

Proprio in riferimento all'utilizzo dell'energia nucleare nel nostro Paese, il ministro spiega: "Ci sono dei Paesi che stanno investendo su questa tecnologia. Stati Uniti, Francia, anche il Giappone. Non è una tecnologia matura ma è prossima dall'esserlo. Se verificano che i chili di rifiuto radiattivo sono molto pochi e la sicurezza elevata, è da folli non prenderla in considerazione".

Le reazioni non si sono fatte attendere. L'esponente di Europa Verde Bonelli accusa Cingolani di aver "dichiarato ufficialmente guerra a quella comunità che da anni lavora per far valere le stesse istanze che lui dovrebbe promuovere e difendere".