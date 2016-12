Trentino: un trenino alla scoperta dei castelli gioiello

Le atmosfere sono suggestive: una natura verdeggiante, tra montagne e vallate, fa da cornice a quattro splendidi castelli tutti da scoprire nel corso di un vero e proprio viaggio nella storia e nell'arte: dal castello di San Michele a Ossana e Caldes in Val di Sole, a Valer e Thun in Val di Non. E per spostarsi da un luogo all'altro ci si serve in tutta comodità della linea ferroviaria Trento-Malé , lungo quattro tappe costruite ad hoc; il modo migliore e più trendy per godersi il paesaggio, senza lo stress della guida, per rivivere l'esperienza dei viaggiatori di una volta. Il Trenino dei Castelli percorre infatti la zona ogni sabato fino al 15 settembre, con partenza da Trento alle 8.45

L'iniziativa è promossa dall'Assessorato alla cultura della Provincia autonoma di Trento e realizzata dalle Apt di Val di Non, Val di Sole in collaborazione con Trentino Marketing nell'ambito dell'attività di valorizzazione della Rete dei Castelli trentini. I treni della ferrovia Trento-Malé mettono a disposizione dei turisti alcune carrozze dedicate: si parte alle 8.45 dopo aver fatto colazione in collaborazione con Melinda e ci si inoltra lungo i pendii delle valli del Noce. Si visita innanzi tutto il Castello San Michele di Ossana, alla Presanella; si scende poi in pullman a Castel Caldes, che da secoli controlla l'accesso alla Val di Sole. Dopo il pranzo, curato dall'Associazione Trentina Cuochi e arricchito dai vini e dalle bollicine della Cantina Rotari Mezzacorona, ci si rimette in viaggio verso la Val di Non, fino a Castel Valer, elegante residenza privata riconoscibile dall'altissima torre poligonale, e a Castel Thun con le sue atmosfere raffinate. Infine si rientra a Trento intorno alle 19.30. I quattro i castelli sono stati tutti oggetto di importanti lavori di restauro ed ora sono pronti ad accogliere i visitatori mostrandosi in tutto il loro fascino. Per completare l'interesse della giornata sono in programma alcuni momenti coordinati dalla Strada della Mela e dei Sapori Val di Non e Val di Sole, nei quali è possibile degustare alcune eccellenze enogastronomiche del territorio.



PRIMA TAPPA – CASTELLO DI OSSANA – Sorge su uno sperone di roccia in posizione strategica nell'omonimo borgo ed è conosciuto anche come Castello di San Michele dal nome del santo a cui è dedicata la cappella, Risale probabilmente all'epoca dei Longobardi, ma le prime notizie scritte risalgono al 1191. Fu retto da varie famiglie nobili: dai Principi Vescovi di Trento ai conti Tirolo-Gorizia, fino, nel Novecento a Bertha von Suttner, Premio Nobel per la pace nel 1905. Il castello ha nel suo possente mastio, alto 25 metri, l'elemento architettonico più caratteristico e meglio conservato dell'intero complesso.



SECONDA TAPPA – CASTEL CALDES - Il maniero presenta elementi architettonici che derivano dall'incontro delle culture veneta, tedesca e lombarda, tipico di questa zona. L'interno è affascinante, con soffitti a volta, rivestimenti lignei e sale affrescate, una bella stanza del conte e il salone da ballo. Si dice che nella torre fosse prigioniera la sfortunata contessina Marianna Elisabetta Thun, conosciuta anche con il nome di Olinda, reclusa dal padre per impedire il suo matrimonio con Arunte, menestrello di corte per il quale morì d'amore.



TERZA TAPPA - CASTEL VALER - Generalmente chiuso al pubblico, il compendio è visitabile per l'occasione grazie alla disponibilità del proprietario, il Conte Ulrico Spaur. Il castello, situato nelle vicinanze di Tassullo in posizione panoramica e circondato dai frutteti, ha una splendida torre a pianta ottagonale alta 40 metri, la più elevata del Trentino. Le prime notizie della storia di Castel Valer risalgono al 1211, quando, di proprietà dei conti Appiano, fungeva da guardia militare. Le serie successive di cinte murarie seguono il modello ottagonale della torre antica e racchiudono due serie di edifici: la più antica, risalente al XIV secolo, è denominata Castel di sotto, mentre la seconda, risalente al XVI secolo, Castel di sopra.



QUARTA TAPPA - CASTEL THUN - Situato a Vigo di Ton, il maniero fu costruito verso la metà del XIII secolo e fu la sede della potente famiglia dei Thun, proprietaria di altre prestigiose residenze nelle valli di Non e di Sole. È un esempio fra i più interessanti di architettura castellana trentina: la struttura civile-militare è tipicamente gotica ed è circondata da un complesso sistema di fortificazioni formato da torri, bastioni lunati, fossati e cammini di ronde. Gli interni sono ancora, riccamente arredati e impreziositi da numerose opere: la più interessante è la “stanza del vescovo”, interamente rivestita di legno di cirmolo, con il soffitto a cassettoni e una porta monumentale.



PRENOTAZIONI E TARIFFE - La prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento posti) contattando l'Agenzia Viaggi Guida Vacanze (0463 – 423002, info@guidavacanze.it), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12. La tariffa, comprensiva di trasporto, visita guidata e degustazioni, è di 55 euro (ridotta 44 per gli under 18). Inoltre è previsto uno sconto uno sconto del 20% sulla tariffa libera per i possessori della Trentino Guest Card.



Info: www.iltreninodeicastelli.it - info@visitvaldinon.it