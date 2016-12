Sagre d'Italia: tutti i sapori dell'amore

Sagra di San Bello - Berbenno di Valtellina (SO) - Il monastero di Berbenno ospita, venerdì 5 e sabato 6 febbraio, una festa popolare dedicata al beato Benigno de Medici, detto anche San Bello. Durante la sagra si degustano l'ottimo vino Maroggia e le ricette a base di bolliti, di pollo e di gallina. Le reliquie del santo vengono poi esibite in processione lungo le strade del paese.



Fiocchi di luce - Asiago - (VC) - L'evento Fiocchi di Luce torna ancora una volta ad emozionare con il concorso pirotecnico che illumina da venerdì 12 a domenica 14 febbraio i cieli di Asiago, cittadina veneta in provincia di Vicenza. Tre serate ricche di colori e di musiche da non perdere e non dimenticare, che lasceranno ancora una volta a bocca aperta e naso all'insù le migliaia di turisti che ogni anno assistono all'evento.





San Valentino... in bianco - Obereggen (BZ ) - Tra le meravigliose Dolomiti affacciate su Latemar, Sciliar e Catinaccio è possibile poter vivere una speciale Festa degli Innamorati immersi in un paesaggio da sogno. La giusta occasione per andare alla scoperta, tra camminate, ciaspolate, discesa in slitta e sciate a perdifiato sulle piste della natura della Val di Fassa. Se la giornata è attiva, la serata e il tardo pomeriggio vengono trascorse nel pieno relax della spa, dormendo sul caldo letto di fieno dove si respira il profumo della natura alpina. Oppure sui comodi lettini ad acqua, riscaldati a puntino.





San Valentino al castello di Spessa - Spessa (GO) - Tra i dolci declivi del Collio Goriziano, il Castello di Spessa apre le sue porte a tutti gli innamorati per un San Valentino davvero indimenticabile. Nei saloni storici del castello gli ospiti possono gustare raffinati piatti ispirati alle passioni di Giacomo Casanova, il famoso avventuriero veneziano.



Aperitivo di cuore all'IBAR Cubetto – Milano - Un aperitivo dell'amore per chi non teme il freddo: a Milano è aperto l'IBAR Cubetto, il nuovo bar di ghiaccio che promette un San Valentino… da brivido. Nella struttura a -10 gradi, dove si entra imbacuccati in un'apposita mantella impermeabile fornita dagli organizzatori, ci si può godere un cocktail (anche analcolico) in originali bicchieri di ghiaccio. Chi è coraggioso e vuole sedersi, ha a disposizione un divanetto o i tavolini fatti dello stesso gelido materiale, in uno scenario surreale e suggestivo. In via San Paolo, angolo via Agnello (Piazza Liberty) a pochi passi dal Duomo di Milano. L'IBAR è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 21.00, fino alla fine di aprile. Info: www.facebook.com/IBARice



L'amore sboccia a Cascina Caremma - Besate (MI) - San Valentino è alle porte e per molti è ancora un momento dove regalare al proprio lui, o alla propria lei, momenti magici e romantici, all'insegna del riposo, ma anche del divertimento. Il Parco del Ticino, vicino a Milano, ospita tutto ciò di cui una coppia ha bisogno, tra buon gusto, relax, messaggi a due e appuntamenti studiati per la coppia.



Sagra della mora romagnola - Bellaria Igea Marina (RN) - Dal 1 al 29 febbraio, la Mora Romagnola, una pregiata razza suina tipica della Romagna, è protagonista di eventi, showcooking, ricchi menù a tema nei ristoranti della città e degustazioni itineranti. La Sagra della Mora Romagnola, inoltre, coincide con la Fiera di Sant'Appollonia, patrona di Bellaria Igea Marina, e continua per tutto il mese di febbraio tra feste e musica per le vie della città.



Fiera del Cioccolato Artigianale - Firenze - Da vanerdì 12 a domenica 21 febbraio le strade vicino a piazza Santa Maria Novella ospitano il profumo del cacao per la 12a edizione della fiera dedicata al più goloso dei prodotti artigianali. Show cooking, laboratori di cioccolateria, uno spazio riservato alla cura del corpo con prodotti derivati dalla pianta del cacao sono solo alcuni degli appuntamenti di questa gustosa manifestazione.



Sagra dell'Olio Novo - Peccioli (PI) - La Sagra dell'Olio Novo a Ghizzano di Peccioli giunge alla sua 40ª edizione. L'evento si svolge in due fine settimana successivi, nei giorni di sabato 6 febbraio e domenica 7 e sabato 13 e domenica 14 febbraio. Per l'occasione è possibile gustare le bruschette preparate con l'olio della zona, accompagnate dal "vino bono" locale. Gli stand gastronomici restano aperti tutte le sere a cena dalle 19:30 e la Domenica anche a pranzo dalle 12:00.



Gradara d'amare - Gradara (PU) - L'amore tra Paolo e Francesca rivive ancora tra le mura medievali della rocca di Gradara: tra i vicoli del centro e le mura medievali, nel weekend di San Valentino torna l'evento che celebra la passione in una suggestiva ambientazione romantica, tra luci soffuse e lumi di candela. In programma un weekend ricco di appuntamenti a tema, come l'itinerario stra...romantico, una visita guidata nel borgo; la scuola di baci con il Centro Dantesco San Gregorio in Conca; e ancora eventi musicali, degustazioni enogastronomiche, passeggiate e dialoghi d'amor cortese, tra danza e poesia.



Cioccolatiamo - Piedimonte Etneo (CT) - Cioccolatiamo giunge alla 3°edizione, la grande Festa di Piedimonte Etneo dedicata al cibo degli Dei, il cioccolato. Un intero weekend tra stand dolcissimi per gustare prelibatezze al cioccolato presso il centro storico della città, tra sale con percorsi sensoriali e abbinamenti peculiari, show cooking, workshop, contest, laboratori e spettacolo.