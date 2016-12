Local Bio: a Firenze si mangia biologico

Da giovedì 26 a sabato 28 novembre , il capoluogo toscano ospita Local Bio , un Festival che trasforma il cuore della città nella capitale della cultura biologica. Piazza della Santissima Annunziata ospita un ricco mercato tematico, mentre nella Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi si alternano senza sosta laboratori e degustazioni per tutti .

Local Bio è l'ultima iniziativa del progetto di Expo 2015 Firenze che nasce da un'idea della Fondazione Sviluppo Urbano con il contributo della Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con Confesercenti Firenze, Coldiretti Firenze-Prato, CIA, Lega delle Cooperative, Confcommercio Firenze e Casartigiani per aiutare il pubblico a conoscere, scegliere, mangiare, vivere biologico, valorizzando i prodotti del territorio.



Dedicato a curiosi ed appassionati, Local Bio è anche un'occasione di confronto attraverso alcuni momenti di approfondimento. Nel corso della tre giorni infatti, il pubblico può prendere parte ad incontri sui principali temi legati al mondo bio, dalla corretta definizione del che cosa significa oggi "essere bio” alle necessarie politiche di trasparenza nei confronti del consumatore, passando per le prospettive attuali e future legate a coltivazione, produzione e mercato.



Nel corso dei food show il mondo bio viene raccontato e scoperto direttamente "nel piatto", attraverso una serie di appuntamenti che vedono protagoniste le eccellenze regionali del comparto. Laboratori sensoriali e workshop dedicati ai bambini completano il calendario della manifestazione.