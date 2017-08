I Suoni delle Dolomiti: vacanza con concerti in alta quota

E' nella meraviglia delle Dolomiti la vacanza che appaga i sensi con l'inconsueto spettacolo della musica dal vivo in alta quota : i Suoni delle Dolomiti sono una ventina di appuntamenti musicali che si svolgono per tutto luglio e agosto su palcoscenici naturali del Trentino come prati, cime, avvallamenti verdi, vicino a rifugi o malghe, in ogni caso immersi nello splendore del paesaggio montano e nella magia dei suoni della natura

Ad esibirsi sono famosi musicisti provenienti da tutto il mondo che presentano repertori classici, jazz, world music o canzone d’autore. Ogni appuntamento è anche l’occasione per trascorrere l’intera giornata in quota, provando l’ospitalità di queste vette, i golosi piatti della gastronomia, il relax e il divertimento in compagnia, senza dimenticare che siamo nella terra dei boschi dei violini, laddove Stradivari selezionava il legno migliore fra gli abeti rossi della Val di Fiemme, sopra a Predazzo, alti fino a 40 metri, vecchi anche di 300 anni, per costruire le casse armoniche dei suoi violini. Ancora oggi i maestri liutai vengono qui a scegliere il legno “che suona”. Ecco l’elenco dei concerti (quasi tutti alle ore 13) a cui potrà partecipare il nostro viaggiatore, valutando di volta in volta se raggiungerli praticando l’intera escursione a piedi o arrivando nelle vicinanze in auto o con gli impianti-

il 20 luglio al rifugio Brentei nel parco dell’Adamello Brenta Mario Brunello e Peteris Sokolovksis con la Kremerata Baltica suoneranno la musica di Vivaldi, Sollima, Michael Nyman e Nino Rota; il giorno successivo Mario Brunello con la Kremerata Baltica alle 21 si trasferiscono a Chiesa di San Vigilio nello Spiazzo Rendena per eseguire un repertorio particolare ispirato ai suoni bizantini, ipnotizzanti, di John Tavener e Arvo Paert.

Stessi musicisti per il concerto del 22 luglio in Val Rendena alla Malga Brenta Bassa con i Divertimenti di Mozart e i brani di Tcajkovskij (da Madonna di Campiglio o da Sant’Antonio di Mavignola in circa 30 minuti a piedi, oppure con le guide alpine in 4 ore).



Appuntamento speciale quello del 23 luglio all’alba: alle ore 6 a Pra Castron di Flavona, a quota 2502 metri, dove Mario Brunello e la Kremerata racconteranno il legame ancestrale fra uomo, musica e fede attingendo al repertorio di Mozart, Tcajkvskij, Bach, Messiaen (da passo Carlo Magno con la cabinovia Grostè aperta per l’occasione e 30 minuti di cammino in discesa, poi al rientro è possibile fare l’escursione con le guide della durata di 5 ore con 1100 metri di dislivello in discesa).

Il 26 luglio è la volta del quartetto d’archi Kelemen che ai Laghi Bombasél suonerà Schubert, Haydn, Beethoven; il 28 luglio si cambia musica con Bella Ciao, il gruppo che a Colac Buffaure propone una storia dell’Italia attraverso le canzoni popolari, con arrangiamenti accattivanti.



Il primo agosto Giuliano Carmignola presso il Rifugio Tosa e Pedrotti regalerà al nostro viaggiatore atmosfere barocche con il suo violino (da Molveno con funivia e circa 4 ore di cammino); il 2 agosto al Passo Sella melodie arabe e scoperte sonore con un quartetto guidato al virtuista dell’oud tunisino che è Anouar Brahem (raggiungibile in auto direttamente, oppure con escursione guidata in 2 ore). 4 agosto al Lago Asciutto l’Ensemble Zandonai e Albrecht Mayer all’oboe suoneranno Williasm, Elgar, Holst, musica da cinema, tango di Piazzolla e alcuni successi pop. Le Ten Thing sono 10 strumentiste di soli ottoni che l’8 agosto al Rifugio Rosetta Pedrotti eseguiranno con energia pagine di Weill, Bizet, Grieg, Piazzolla ed altri classici.

Il 10 agosto Sarah Jane Morris voce e Antonio Forcione alla chitarra, presso la Malga Canvere, inaugurano il sodalizio sonoro dal titolo “Compared to what”; il 21 agosto il Jack Savoretti Acoustic Trio al Camp Centener si esibirà con musica d’autore pop. Il 23 agosto ancora musica d’autore con Nada in Val di Non alla Malga Tassulla (3,30 ore di escursione guidata oppure in auto con specifico coupon di parcheggio); il 25 agosto al Rifugio Vajolet il duo BartolomeyBittmann sorprenderà il viaggiatore con le straordinarie contaminazioni per violino, mandola e violoncello, una classica che si apre alle influenze del rock, jazz, folk (da Pera di Fassa con bus navetta e poi 1 ora di cammino, oppure 3 ore di escursione guidata). Il 29 agosto i Federspiel suoneranno musica giocosa per sette fiati in località La Porta sul Monte Agnello; poi il 31 agosto Héctor Ulises Passarella e Roberto Passarella duo Bandoneon suoneranno coinvolgenti pagine di tango al Rifugio Contrin (da Alba di Canazei 2,30 ore di cammino eventualmente con guida su prenotazione).



Informazioni: www.isuonidelledolomiti.it.