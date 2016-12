Fine settimana: gli eventi con i buoni sapori

06:00 - Lo Stivale offre mille occasioni per deliziare il palato con tante prelibatezze tipiche. Dal dolce al salato, dagli agrumi di Sicilia alle frittelle di riso di Lupicciano, ecco gli appuntamenti per trascorrere l’inizio della primavera all’insegna dei sapori locali. Un motivo in più per scoprire tante bellezze offerte dal nostro Paese.

CINGHIALANDO - Val della Torre, Torino. Domenica 22 marzo inizia l’evento dedicato alla promozione dei prodotti tipici locali, con particolare riferimento al salame Valtorrese di Cinghiale di marchio De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine). L'edizione di quest'anno prevede, oltre alla tradizionale Sagra del salame di cinghiale (in data 29 marzo)e soprattutto “Cinghialando” , in programma proprio per domenica 22. La festa propone un percorso alla scoperta di Val della Torre e offre ai partecipanti, nelle varie tappe, la possibilità di gustare i prodotti tipici locali: tagliatelle al sugo di cinghiale, tagliere di formaggi, salumi e altro ancora.



SAGRA DEL RAVIOLO DOLCE – Casalfiumanese, Bologna. In Piazza Cavalli, domenica 22 marzo si svolge la festa dedicata al raviolo, dolce tipico locale ripieno di marmellata, condito con liquore dolce e zucchero. Ad animare l’atmosfera durante la giornata ci sono inoltre spettacoli musicali, i carri allegorici e il “Conte Raviolone”, un personaggio creato per intrattenere e divertire il pubblico in attesa della distribuzione dei ravioli. Nel pomeriggio dopo la sfilata prende il via il tradizionale lancio di oltre due tonnellate di ravioli dolci, intervallato da balli brasiliani e brani musicali.



SAGRA DELLA PAGNOTTA PASQUALE – Sarsina, Forlì-Cesena. Da domenica 22 marzo a Sarsina (Emilia Romagna), nella centrale Piazza Plauto, sono presenti stands gastronomici con degustazione gratuita della pagnotta, il dolce tipico locale preparato durante il periodo della Quaresima. Durante queste giornate si possono scoprire anche altri prodotti tipici della gastronomia e dell’artigianato romagnolo.



SAGRA DELLA SEPPIA – Pinarella di Cervia, Ravenna. In occasione della fiera di San Giuseppe, l’Associazione Antichi sapori di Romagna ha organizzato la Sagra della seppia, che si svolge da mercoledì 18 a domenica 22 marzo. Di fronte al centro commerciale di Pinarella vengono aperti gli stands in cui i visitatori possono trovare deliziosi piatti ai sapori di mare, in particolare alla seppia. Ad accompagnare la festa ci sono spettacoli della tradizione romagnola, musica e concerti. Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 c’è il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, con prodotti locali e quelli di inizio primavera; in particolare, piante e fiori per il giardino.



SAGRA DELLA FRITTELLA DI RISO - Lupicciano – Pistoia. Sulle colline pistoiesi, domenica 22 marzo, si festeggia San Giuseppe, patrono del paese di Lupicciano. La festa è un'occasione per rallegrare il palato con la Sagra della frittella di riso, prodotto tipico del periodo. La sagra inizia ufficialmente alle 14.30 con la distribuzione delle frittelle, accompagnata da altre iniziative: esposizioni d'arte nelle piazze, musica, attività per i piccoli e grandi, dal mercato contadino. Inoltre il club “Le lambrette dello zio” ha organizzato per questa giornata un motoraduno con esposizione di lambrette, vespe, moto e auto d'epoca. La festa termina alle 21.00 con la processione e la fiaccolata per le vie del paese.



PINOCCHIO CIOK - San Miniato, Pisa. Sabato 21 e domenica 22 marzo è in programma Pinocchio Ciok, l’appuntamento più atteso della primavera sanminiatese, due giornate all'insegna del cioccolato di pregio. Durante i giorni della festa i negozi della città rimangono aperti, sono presenti stand di produttori e venditori di dolci, cioccolato locale e nazionale di ogni tipo. Sono previsti inoltre laboratori di cioccolato e dimostrazioni di cucina dal vivo oltre al mercato dell’antiquariato,esibizioni, musica e sport.



SAGRA DELLA POLENTA - Viepri di Massa Carrara, Perugia. Continua fino a domenica 22 marzo, nel piccolo borgo di Viepri la sagra dedicata alla polenta in tutte le sue varianti, bianca e rossa, al tartufo, con i funghi, ai quattro formaggi, al cinghiale, al maiale e alla Viepratta. C’è inoltre un ricco menù gastronomico che permette di gustare molte leccornie: coratella di agnello, prelibate carni alla brace come la braciola di maiale, le salsicce, gli arrosticini di maiale, lo scottadito di agnello e stringhetta di vitello. Non manca la possibilità di gustare vari contorni, piadine assortite e dolci, il tutto accompagnato da vini DOC e IGT.



SAGRA DEL FRITTELLO – Roccantica, Rieti. Nella cittadina laziale, a partire da domenica 22 marzo, si svolge la sagra dedicata al frittello e per l’occasione vengono aperti stand gastronomici con i prodotti tipici locali. A partire dalle ore 14.00 in piazza S.Valentino inizia la frittura dei cavolfiori, protagonisti della festa. Gli ortaggi, una volta lavati e salati, vengono fatti a pezzetti, immersi nella pastella di uova, farina e acqua, ed infine vengono fritti in grandi "padelloni" installati in un apposito stand. In occasione di questa Sagra vengono inoltre allestite nel paese le Botteghe dell' Arte, tra cui ferro battuto, cestaio, sculture su legno, sartoria medievale e lavorazione del vetro, che espongono oggetti realizzati con tutte le varie tecniche oggi conosciute.



SAGRA DEL CARCIOFO - Ramacca, Catania. Da venerdì 20 a domenica 22 marzo è in programma la Sagra del Carciofo di Ramacca che quest’anno compie 25 anni. Da secoli in paese viene coltivato il pregiato carciofo al "violetto Ramacchese”; nei giorni della sagra i visitatori possono gustare i piatti, dal primo al dolce, esaltati dal carciofo violetto: fusilli con ricotta e carciofi, paccheri al forno con carciofi e scamorza affumicata, risotto alla crema di carciofo e zucca gialla, frittata con carciofi e verdure, salsicce al cuore di carciofo e dolce alla crema di carciofo. Tra le altre specialità da scoprire segnaliamo il pane di Ramacca, le arance rosse di Sicilia, formaggi al miele, al vino ed altre bontà tipiche locali. Ad allietare l’atmosfera è la presenza di spettacoli, performance folcloristiche e musicali.



SAGRA DELL’ARANCIA ROSSA – Centuripe, Enna. Sabato 21 marzo nella cittadina siciliana inizia la sagra dedicata alle dolci arance locali, prodotto tipico dell’isola. Questo frutto viene coltivato da anni nelle zone fertili ai piedi dell’Etna ed è conosciuto soprattutto per la sua dolcezza e bontà. Centuripe in occasione della festa si trasforma in un grande teatro grazie alle varie iniziative e spettacoli che animano i visitatori con manifestazioni di carattere culturale, spettacoli musicali e folcloristici, vendita delle arance e degustazioni gratuite oltre a percorsi enogastronomici.