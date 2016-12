Le Marche open air

Nelleilpropone tante iniziative per trasformare il breve stacco offerto dal calendario in unaricca di divertimenti e di scoperte, esplorando una terra bellissima e piena di cose belle da vedere e da fare. In particolare segnaliamo alcuni eventiper un fine settimana all'insegna dele dello

Amandola, in provincia di Fermo nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 aprile ospita l'iniziativa Le Vele di San Ruffino, con regate sul lago omonimo, al centro di una zona celebre per il tartufo bianco dei Monti Sibillini. Oltre al programma di vela, sono in calendario una serie di appuntamenti a bordo lago, con stand per assaggi di prodotti tipici locali (formaggi, salumi, miele, tartufi) ed una griglia per le degustazioni di carni del territorio. Chi vuole scoprire le bellezze artistiche e culturali della zona può approfittare di itinerari culturali nei borghi medievali, di percorso naturalistici con escursioni a cavallo e in canoa e percorsi di benessere. Da visitare in zona ci sono la bella abbazia benedettina di San Ruffino e Vitale in stile romanico, oppure la frazione di San Ruffino nel Comune di Amandola. Per informazioni, siti Internet www.marcafermana.it nelle giornate diospita l'iniziativacon regate sul lago omonimo, al centro di una zona celebre per il tartufo bianco dei Monti Sibillini. Oltre al programma di vela, sono in calendario una serie di appuntamenti a bordo lago, con stand per assaggi di prodotti tipici locali (formaggi, salumi, miele, tartufi) ed una griglia per le degustazioni di carni del territorio. Chi vuole scoprire le bellezze artistiche e culturali della zona può approfittare di itinerari culturali nei borghi medievali, di percorso naturalistici con escursioni a cavallo e in canoa e percorsi di benessere. Da visitare in zona ci sono la bella abbazia benedettina di San Ruffino e Vitale in stile romanico, oppure la frazione di San Ruffino nel Comune di Amandola. Per informazioni, siti Internet www.leveledisanruffino.it www.comune.amandola.fm.it

Gli appassionati di running hanno a disposizione due diverse iniziative: la prima si svolge alaè la prima mezza maratona competitiva del Conero, In coincidenza con la corsa sono organizzati anche eventi di musica, stand e gastronomia. Dopo la corsa, o per i meno sportivi in alternativa ad essa, da non perdere una visita alla suggestiva piazzetta di Numana, per ammirare la Torre del Pincio. Da vedere anche l’Antiquarium Statale, con materiale archeologico e documenti sulla civiltà picena. Per chi preferisce la spiaggia, c'è Marcelli, la spiaggia di Numana Bassa, attrezzata con residence, strutture turistiche e ricreative. Info evento e prenotazioni www.conerorunning.it