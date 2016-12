Parma, un festival per la musica antica

si trasforma in capitale della musica antica con la quarta edizione dell'Il festival prende il via ufficialmente lunedì 16 settembre, ma alcuni eventi di particolare interesse "aprono le danze" in anteprima già da questo fine settimana.

Venerdì 14 alle 21.00, la Rocca Sanvitale di Sala Baganza, ospita il concerto dell’Ensemble La Silva diretto da Nanneke Schaap, Il gruppo olandese esegue l’oratorio sacro di Buxtehude “Memebra Jesu Nostri”. L’ingresso è a offerta libera in favore dell’iniziativa di beneficenza “In Finale x7” di Portos, Croce Rossa Italiana, Associazione Giovani Diabetici. Lo stesso programma è ripetuto domenica 16 settembre, sempre alle ore 21.00 , a Parma nella splendida cornice del Teatro Farnese.

I concerti si susseguono per tutta la settimana in sedi suggestive come la Rocca Sanvitale di Sala Baganza, Palazzo Cusani e la Camera di San Paolo di Parma, e il Teatro all'Antica di Sabbioneta. A partire da giovedì 20 prendono il via le masterclass di canto, percussioni, flauto, strumenti ad arco e danza storica, con docenti di grande rilievo, tra cui Marco Beasley, Pedro Estevan, Simone Erre, Maurizio Cadossi, Lucio Paolo Testi (le iscrizioni sono ancora possibili, fino ad esaurimento posti).

Sabato e domenica dalle 10.00 alle 18.00, si svolgono, in parallelo al festival, una mostra di liuteria, con splendidi strumenti musicali da ammirare e conoscere nel cortile d'onore della Casa della Musica, e il mercatino dell'artigianato e dei mestieri antichi, in piazzale San Francesco.

L'International Festival of Early Music è organizzato dall'associazione "Silentia Lunae" in collaborazione con la Casa della Musica e la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Parma e Piacenza.

Il programma completo e le modalità di iscrizione alle masterclass sono disponibili sul sito Internet www.silentialunae.com