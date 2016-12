Italia Beer Festival: Milano alza il boccale

Amanti della birra, preparatevi ad alzare il boccale: il mondo della spumeggiante bevanda e l'universo artigianale che lo circonda si incontrano a Milano dal 9 all'11 marzo per la settima edizione dell'Italia Beer Festival, la manifestazione itinerante dedicata alla promozione della birra di qualità. Teatro della manifestazione è lo Spazio Antologico di via Mecenate 84/10, nel capoluogo lombardo.

Viene inoltre allestito uno spazio riservato al collezionismo birrario gestito dall’associazione Il Barattolo, che si propone di favorire lo scambio di oggetti collezionabili relativi al mondo della birra e stimolando nel pubblico l’interesse per questa pratica. L'area è operativa da sabato 10 marzo a partire dalle ore 12. Con l’apertura dello stand allestito dall’associazione, accanto al raduno degli associati sia lombardi che del resto d’Italia, gli appassionati cultori del settore hanno così l'opportunità di scambiarsi e barattare oggetti da collezione legati al mondo della birra, come lattine, sottobicchieri, etichette, bicchieri, tappi, vassoi, insegne, cartoline. In questa cornice, anche i semplici curiosi hanno l'opportunità di avvicinarsi al mondo di questa particolare forma di collezionismo, consultando vari numeri della rivista bimestrale edita dall’Associazione o approfittando della competenza degli associati.

L'appuntamento è con decine di birrifici artigianali italiani, che propongono centinaia di birre in degustazione, laboratori e corsi rivolti sia ai neofiti che ai cultori del settore, per tre giornate davvero spumeggianti. L'Italia Beer Festival è organizzato dall'Associazione Degustatori Birra, l'ente che organizza il campionato italiano delle birre artigianali, corsi, eventi L'Italia Beer Festival è l'unica manifestazione nel nostro Paese interamente dedicata al mondo dei microbirrifici artigianali, con veri e propri banchi di assaggio e appuntamenti pensati per un pubblico composito, che va dal semplice appassionato all'intenditore più preparato.

foto Getty

Inoltre, confermando una formula già sperimentata, l'edizione milanese dell'IBF ripropone, accanto agli stand dedicati alla birra, i banchi di assaggio di prodotti artigianali del settore gastronomico con i prosciutti San Daniele di Dok Dall’ava, i prosciutti cotti e le piadine di San Marino, il salame Varzi dop di Thogan Porri, le specialità tirolesi, gli insaccati e i formaggi de Il Tagliere. In primo piano le birre legate al territorio, realizzate con prodotti locali come castagne, tartufo o basilico, ma non mancano alcuni prodotti di particolare originalità, come La 30, una birra aromatizzata con la Damiana, un'erba nota per le qualità afrodisiache. Tra gli altri prodotti innovativi meritano una menzione le birre prodotte con luppoli orientali o coltivati nell'emisfero australe.

Tra gli espositori dell’edizione 2012 risalta, per la quantità e la qualità dei riconoscimenti ottenuti a livello internazionale, il pluripremiato birrificio lombardo Doppio Malto Brewing Company di Erba (Co) che nel 2010 si è distinto per aver conseguito una medaglia d’oro ed una di bronzo all’International Beer Challenger di Londra, una delle più autorevoli competizioni mondiali dedicate alla birra, e una medaglia d’oro a Norimberga, in occasione del concorso European Beer Star. L'edizione 2012 dell'IBF milanese ospita inoltre la cerimonia di premiazione del CIBA (Campionato Italiano delle Birre Artigianali), la tradizionale competizione che, ormai dal 2006, vede le birre artigianali italiane contendersi la palma di migliore prodotto dell'anno, assegnata da una commissione di esperti degustatori che procedono per quattro mesi ad effettuare assaggi alla cieca all'insaputa dei birrai. Il Festival è animato da spazi serali riservati alla musica dal vivo.

Novità di questa edizione, nata con lo scopo di diffondere e migliorare tra il pubblico la conoscenza dei birrifici presenti durante l'iniziativa, è il gioco a premi Italia Beer Quiz. Collegandosi alla pagina Facebook dell'Italia Beer Festival e rispondendo ai quesiti sui birrifici si possono vincere gettoni utilizzabili per le degustazioni al Festival, magliette dedicate all'evento e altre sorprese.



Alla manifestazione si accede pagando un biglietto di ingresso di 8 euro che dà diritto ad un portabicchiere da collo e ad un bicchiere serigrafato da degustazione provvisto di tacche da 10 e 25 cl. Per le degustazioni occorre acquistare gettoni dal valore di 1 euro in base alla seguente regola: 1 degustazione da 10cl equivale ad un 1 gettone mentre per una degustazione da 25cl si dovranno corrispondere 2 gettoni.

Italia Beer Festival

9-11 marzo

SPAZIO ANTOLOGICO (East End Studios),

Via Mecenate 84/10 – Milano

orari: venerdì 9 marzo (17.00-02.00); sabato 10 marzo (12.00 - 02.00); domenica 11 marzo (12.00 - 24.00).