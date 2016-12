A Novara una giornata con i cavalli e non solo

Domenica 25 settembre si svolge la seconda edizione di “Cavalli e… non solo”, il più grande raduno d’Italia di animali (domestici e non), tutto dedicato agli appassionati di questo mondo e di equitazione in particolare. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 presso il centro ippico Sporting Club Monterosa di Novara. Sono in programma una mostra di furetti, prove di dog agility , la possibilità di provare la pet therapy, il battesimo della sella per chi lo desidera e molto altro ancora. Tutte le attività sono a ingresso libero.

La giornata di apre alle 10 del mattino con l’alzabandiera annunciato dalla musica della Banda di Caltignaga; subito dopo prende il via la XXIII edizione della Gara di Pattuglia a cavallo intitolata al S.Ten. M.O.V.M. Ernesto Cabruna. Il programma della giornata prevede altri appuntamenti equestri, con il Concorso Nazionale di Dressage e di Salto Ostacoli.



Madrina di questa intensa giornata è Tessa Gelisio, conduttrice televisiva, giornalista e Presidente dell'Associazione per la conservazione ambientale ForPlanet Onlus. Chi vuole provare l'emozione di montare a cavallo, può ricevere il battesimo della sella, mentre chi ai cavalli preferisce animali diversi può godersi le gare di agility dog, o quelle di sheep dog, in cui i cani da pastore sono chiamati a cimentarsi in una serie di esercizi di lavoro con le pecore. Ci sono poi la sfilata per l’elezione di Miss e Mister CHICuahua e il gran finale con l’elezione del Model Pet, che incorona l’esemplare più bello tra diverse razze e specie di animali. Per partecipare a questa gara non è necessario che il pet sia di razza pura: dovrà semplicemente sottoporsi all’insindacabile giudizio di una severissima giuria… composta esclusivamente da bambini.



Le iniziative sono organizzate da associazioni tra cui la Scuola Nazionale per la formazione di unità cinofile del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. La manifestazione, dedicata a grandi e piccini, unisce sport e solidarietà: si propone infatti di raccogliere fondi per i progetti promossi dall’Associazione “Nessun uomo è un’isola Onlus” che da anni porta avanti il progetto “Borsa della spesa”, un aiuto attraverso la distribuzione di generi di prima necessità alle famiglie novaresi in difficoltà. Per questo sono presenti la Pro Loco di Sologno e l’Associazione Alpini di Caltignaga per cucinare paniscia e salamelle per tutti: il ricavato sarà devoluto al progetto di solidarietà.



Per il programma completo della giornata: http://lnx.sportingclubmonterosa.it/