Germania: un tuffo nel Medioevo al castello di Kaltenberg

12:52 - Più che una festa o una rievocazione è un vero e proprio tuffo nel Medioevo, una full immersion in una diversa dimensione temporale: per tre fine settimana, a partire dall’11 luglio, presso il castello di Kaltenberg, a una quarantina di chilometri da Monaco di Baviera, in Germania, si svolge il Kaltenberger Ritterturnier, uno spettacolare torneo di antiche giostre medievali nel più perfetto stile di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Armature, cavalli bardati con gli sgargianti colori delle fazioni in lizza, balli tradizionali e pittoreschi costumi: tutto questo dà appuntamento ai visitatori per una delle più grandi e importanti manifestazioni cavalleresche del mondo.

La manifestazione, promossa come di consueto da Warsteiner, brand di birra Premium riconosciuto a livello internazionale, prende il via nel fine settimana 11-13 luglio e si ripropone, sempre da venerdì a domenica, nei due weekend successivi, ovvero 18-20 e 25-27 luglio.



Il torneo è organizzato dalla Ritterturnier Kaltenberg Veranstaltungs GmbH, azienda di Sua Altezza Reale Prinzessin Beatrix von Bayern, e ogni anno attira migliaia di visitatori provenienti da tutta Europa. Il castello e l’area circostante si trasferiscono in una dimensione temporale tutta differente e si trasformano per l’occasione in un vivace villaggio medievale. Il pubblico si trova così coinvolto in spettacoli di teatro, di danza e musica, tornei cavallereschi, cortei di gruppi storici in costume, tra oggetti di artigianato medievale e mille tentazioni per il palato, nelle botteghe artigiane e delle cantine di ristoro, con prodotti e sapori ispirati al Medioevo. In particolare la birreria König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg offre la possibilità di assaggiare alcuni dei suoi prodotti selezionati ad hoc per l’occasione, tra cui le birre speciali König Ludwig Dunkel e König Ludwig Weissbier Hell. Le birre bavaresi a marchio König Ludwig vengono distribuite in Italia da Warsteiner Italia nella GDO e nel canale Ho.Re.Ca.

Per informazioni, sito Internet: www.ritterturnier.de