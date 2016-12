Arezzo: Agrietour agriturismi in fiera

12:36 - Dal 15 al 17 novembre ha luogo ad Arezzo la dodicesima edizione di Agrietour, il Salone nazionale dell’agriturismo e dell’agricoltura multifunzionale, l’unico grande appuntamento in Italia dedicato al mondo della vacanza rurale. Quest’ anno si arricchisce di una sezione dedicata al cicloturismo: Ciclotour. L’obiettivo della Fiera è quello di far incontrare l’offerta agrituristica nazionale alla domanda cicloturistica, fenomeno che è in rapida ascesa.

Come ci ricorda Viagginbici.com, il magazine dedicato ai viaggi sulle due ruote, il settore ha numeri importanti: l’agriturismo in Italia continua a crescere di anno in anno e l’offerta ha superato ormai quota 20mila aziende. Il giro d’affari annuo complessivo supera il miliardo di euro e, tra il 1998 e il 2013, le aziende agrituristiche sono aumentate complessivamente di circa il 150%.

In Fiera sono presenti 160 espositori diretti in rappresentanza di oltre 400 realtà tra enti, territori e agriturismi e fornitori per il settore. Un vero e proprio percorso che ripropone lo Stivale con l’offerta territoriale regione per regione e la possibilità di scoprire le peculiarità di ogni singolo territorio. E’ una opportunità per tutti coloro che sono alla ricerca di spunti per organizzare le vacanze all’insegna della tranquillità, della lentezza e della riscoperta del nostro territorio e delle sue tradizioni. Ad Agrietour tra i momenti più attesi c’è quello dedicato alla cucina di una volta, al centro del programma dell’area show coking. Qui si avvicendano massaie da tutta Italia per presentare al pubblico i prodotti tipici e il loro utilizzo in cucina. C'è anche il Campionato di cucina contadina (nella giornata di venerdì 15 novembre). I sapori di una volta sono una vera e propria rarità per i nostri giorni: vengono proposti piatti in via di estinzione, quasi introvabili nelle cucine italiane, praticamente scomparsi nelle città, ma ancora presenti nelle realtà rurali e spesso riproposti proprio negli agli agriturismi.



AgrieTour Bimbi questo spazio è l’unico evento nazionale dedicato esclusivamente al settore delle fattorie didattiche. All’interno di questo spazio anche Mangia&Gioca, l’iniziativa a cura della nutrizionista Lia Prosperi che mira a far divertire i bambini presentando loro le qualità e le caratteristiche del cibo che mangiano. E per il primo anno, negli spazi interni della Fiera, La Fattoria in città: uno spazio con animali veri per far vedere da vicino una vera e propria fattoria.



Lavoro - Tre giovani su quattro vorrebbero cambiare lavoro, o impiegarsi in agricoltura, gestendo un agriturismo. Lo rivela una recente indagine condotta da Coldiretti e Swg che mette in luce come in tempi di crisi del lavoro sia la campagna ad attirare i più giovani. Una vera rivoluzione culturale, confermata anche dai risultati secondo i quali il 54% dei giovani oggi preferirebbe gestire un agriturismo piuttosto che lavorare in una multinazionale (21%) o fare l'impiegato in banca (13 per cento).



Vacanze - L’agriturismo viene scelto come formula di vacanza da un italiano su due almeno una volta all’anno. Si viaggia in questo caso in compagnia (il 66,3%) o in famiglia (il 53,5%) prediligendo strutture vicino al mare o in montagna. A motivare di più la vacanza in agriturismo è proprio la vita degli ambienti rurali (67,3%), insieme al gustare i prodotti tipici di un territorio (65,3%), magari acquistandoli sul posto. Oltre a questo gioca un ruolo fondamentale la tutela dell’ambiente e del paesaggio e la possibilità di coinvolgere anche i più piccoli per far gustare loro le cose semplici e buone che la vita di campagna offre.

Titte le informazioni per la visita sono sul sito www.agrietour.it/