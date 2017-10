Val Gardena, l’incanto della neve e delle Dolomiti

Giornate invernali da incorniciare, in mezzo alla neve, tra le montagne più affascinanti delle Dolomiti. Questo il filo conduttore di una vacanza trascorsa in Val Gardena, valle ladina con tre comuni e centinaia di chilometri di piste che passano sotto i massicci rocciosi delle Odle, del Sella, del Sassolungo e del Cir, ovvero, le Dolomiti, i cosiddetti “Monti pallidi”, Patrimonio Naturale dell’Umanità dell’UNESCO.



Un’organizzazione perfetta - La Val Gardena, con Ortisei, Santa Cristina e Selva, è conosciuta nel mondo da tutti gli appassionati di sci che desiderano passare qui una vacanza invernale con infinite possibilità di divertimento all’aria aperta: un vero e proprio paradiso per chi ama la neve. Il Sellaronda, il mitico giro sciistico intorno al massiccio del Sella, con il collegamento all’Alpe di Siusi e il Dolomiti Superski (12 comprensori sciistici e 1.200km di piste), soddisfano egregiamente le esigenze di ogni sciatore, dal principiante al professionista. Un solo skipass per oltre 500 km di piste collegate, il 95% delle quali coperte da innevamento artificiale e dotate di impianti di risalita tra i più sicuri al mondo, la cui manutenzione avviene ogni anno nel rispetto di tutte le normative emanate dalla Comunità Europea. Ogni pista, inoltre, viene perfezionata ogni sera grazie al lavoro di oltre 300 gatti delle nevi.



Sci, ma anche una eccellente cucina - Cinque Scuole di sci alpino e due Scuole di Alpinismo, tutti gli anni accolgono gli appassionati, grandi e piccini, per assicurare loro divertimento dentro e fuori dalle piste. Ma Val Gardena significa anche gastronomia di alta qualità, arte e cultura, perché si tratta di una valle con una storia importante alle spalle e tradizioni molto forti che da sempre esprimono con molto vigore il patrimonio della cultura Ladina. Ogni anno, infatti, iniziative ed eventi trovano ampio spazio per trasmettere ai visitatori le peculiarità di tale patrimonio. Tutta la cucina gardenese, da quella dei ristoranti “stellati” a quella dei rifugi e dei masi, si ispira a ricette antiche rielaborate dalla creatività e dall’estro di chef e di cuochi, che fanno largo uso di materie prime locali.



Prima le donne - Val Gardena Active “Ladies Special” è un programma di attività invernali, dedicato alle donne che vogliono trascorre una vacanza in questa incantevole valle delle Dolomiti. Le attività di “Ladies Special” sono varie, con un comune denominatore però: il relax. Le giornate saranno, quindi, piacevolmente impegnate tra escursioni a piedi, sport mattutino e corsi di cucina. Attraverso questo ricco programma è possibile scoprire quanto la Val Gardena sia in grado di offrire dal punto di vista naturalistico, ma non solo. Alla fine di un’intensa giornata, ad esempio, i centri delle cittadine di Ortisei, Santa Cristina e Selva di Val Gardena sono un’ottima meta per dedicarsi a bere un aperitivo in compagnia o allo shopping. Ogni attività proposta dal programma “Ladies Special” ha un costo diverso, con importanti riduzioni per i partner Val Gardena Active.



La Valle del Natale - In Val Gardena la tradizione del Natale è molto sentita e i tre paesi principali si preparano a trascorrere questo magico periodo con le rispettive consuetudini. Selva di Val Gardena ripropone per la prossima stagione natalizia “Mountain Christmas”. Il paese di montagna si trova nel cuore delle Dolomiti, ai piedi del massiccio del Sella, ed è il comune più alto della Val Gardena, proprio sul leggendario Ski-tour "Sella Ronda", dove sciare vuol dire divertimento con oltre 500 km di piste.Anche quest'anno, le piste da sci saranno idealmente trasferite nella via pedonale del centro del paese, dal 7 dicembre al 7 gennaio, grazie a una striscia continua di luci lunga 350 metri, a 12 piccole cabine della funivia in legno, dove sarà possibile gustare il pan di zenzero, il vin brulé, le torte fatte in casa, la cioccolata di produzione artigianale o dove acquistare oggetti unici per il prossimo Natale.



Per ulteriori informazioni: www.valgardena.it