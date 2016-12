Pontedilegno e Tonale: due impianti nuovi di zecca

Adamello Ski è un comprensorio sciistico situato tra l'Alta Valle Camonica e l'Alta Val di Sole, a cavallo tra la Lombardia (provincia di Brescia) e il Trentino Alto Adige (provincia di Trento). Comprende sei località – Passo Tonale, Pontedilegno, Temù, Vermiglio, Vezza D'Oglio e il ghiacciaio Presena.



Il nuovo impianto Presena è composto da cabine a otto posti dotate di porta sci esterno, per una portata di 1.500 persone/ora. Una stazione intermedia è situata a quota 2.724 metri, dove sorgeva il rifugio Capanna Presena, smantellato per lasciare posto il prossimo inverno ad un nuovo rifugio dotato anche di otto camere dotate di servizi. La stazione di arrivo della cabinovia, a 3.000 metri di quota, ospiterà invece un punto di ristoro per una sosta panoramica su Adamello, Pian di Neve, Lobbie, Mandrone e Presanella. Grazie al nuovo impianto il ghiacciaio diventa più fruibile sia nei mesi invernali che nella stagione estiva: grazie al tempo di percorrenza inveriore agli 8 minuti, si arriva in cima al ghiacciaio in soli 13 minuti partendo dal Passo Tonale e in 27 partendo da Pontedilegno (cabinovia Pontedilegno-Tonale, cabinovia Paradiso e telecabina Presena). La discesa da Passo Presena a Passo Paradiso avviene lungo una bella pista rossa (media difficoltà), con la possibilità di spostarsi su un tracciato blu (facile) a partire dall'Intermedia. E' prevista inoltre una pista da fondo, fruibile anche in autunno e in primavera, quando le piste del Tonale, di Vermiglio e di Pontedilegno non riescono a garantire un innevamento sufficiente. L'intero progetto è frutto di un investimento di 15 milioni di euro da parte della società trentina Carosello Spa.



Il secondo intervento riguarda la ski area di Pontedilegno nella quale la vecchia seggiovia biposto Casola è stata sostituita da una moderna quadriposto ad agganciamento automatico con cupole che migliora in modo considerevole il collegamento con l'adiacente ski area di Temù: la partenza coincide con quella del precedente impianto, in località Valbione, mentre l'arrivo è al Doss delle Pertiche, da cui parte l'omonima pista che scende su Temù. Il rientro a Pontedilegno è sempre sulle piste Casola I (rossa) e Casola II (nera). La pista Casola I è stata allargata e addolcita nella parte finale, per agevolare gli sciatori di abilità media, mentre sono in programma migliorie alla pista Casola II per la stagione invernale 2016/2017: il tracciato sarà allargato, verrà modificato il profilo longitudinale e verrà ottimizzato l'impianto di innevamento programmato.



Adamello Ski conferma anche la sua attenzione per le famiglie e per gli sciatori in erba, con il raddoppio dell'area Fantaski, riservata ai bambini e al loro battesimo della neve. Infine, una novità anche per i camperisti il comune di Vermiglio ha realizzato un'area camper da 38 postazioni al Passo Tonale, a fianco del campo da calcio. L'apertura dell'area, dotata di docce, spogliatoi, un'area per il carico e lo scarico dell'acqua e colonnine di distribuzione dell'energia elettrica, è prevista per l'inizio di dicembre.



Per informazioni sito Internet www.adamelloski.com.