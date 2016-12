Anche Cortina scende in pista

foto Dal Web

Giovedì 22 novembre prende il via la stagione invernale di Cortina d'Ampezzo: gli appassionati dello sci possono scendere in pista al Faloria, aperto già da giovedì 22 novembre, in anticipo rispetto alle previsioni. Grazie al lavoro preparatorio e complici le nevicate e le basse temperature, è stato infatti possibile far partire l'impianto di innevamento artificiale.