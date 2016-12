Un drink come si deve? Me lo bevo all aeroporto

Questa è la lista stilata dal motore di ricerca Jetcost con i migliori bar degli aeroporti dove prendere un drink.



ECCO, Aeroporto Internazionale di Atlanta (USA) - Situato nell’aeroporto internazionale Hartsfiel-Jackson, meglio conosciuto come aeroporto di Atlanta, ECCO vanta un menu di drink da lasciare a bocca aperta. Tra i loro cocktail ci sono il “Long live the queen”, fatto con Gin Bombay Sapphire, un goccio di liquore di sambuco, limone, pesca e menta, il “Living is easy” con vodka californiana Hangar One Straight, sciroppo di fragole e liquore alle erbe Gran Classico o il “Perkin’s Park” con una base di whisky High West Double Rye, Calvados Christian Drouin e liquore di mele Berentzen.



CRÚ Food and Wine Bar, Aeroporto Internazionale di Denver (USA) - Potete pensare che le parole vino e snob siano ridondanti, come freddo e neve, oppure dolce e caramelle. E avete ragione, ma non se andate al Crù Food and Wine Bar all’aeroporto Internazionale di Denver. Lì non si respira un’atmosfera tesa e tirata, ci si lascia solo tentare dai profumi che guidano i visitatori verso una nuova e divertente esperienza alla scoperta del vino. Qui, anche per i più esperti ed esigenti, è impossibile non trovare un buon bicchiere da assaporare. Nel menu ci sono oltre 30 vini al bicchiere e oltre 300 bottiglie, divise tra vini rossi e bianchi delle migliori cantine del mondo.



Airbräu Brewery, Aeroporto Internazionale di Monaco di Baviera (Germania) - Trovare una birra in un bar dell’aeroporto è qualcosa di relativamente facile, ci sono birre di tanti tipi e origini; ma trovare una fabbrica di birra in un aeroporto non ha prezzo, e questo può accadere solo all'aeroporto di Monaco, l’unico in Europa ad avere al suo interno un birrificio. Airbräu Brewery produce la sua birra nel rispetto del decreto di purezza del 1513, utilizzando il luppolo locale della regione di Hallertau.



Runway 34, Aeroporto di Zurigo (Svizzera) - Andare al Runway 34 vuol dire dare un tocco glamour e di fascino al proprio viaggio: è ristorante, bar e “cigar lounge”, uno spazio polifunzionale. Il bar è talmente grande che si trova a parte, in un vecchio hangar completamente ristrutturato con pavimento in legno, pareti piene di finestre e buona illuminazione. Per chi vuole uno spuntino si può mangiare qualcosa sotto a un vecchio aereo sovietico del 1957 al “The Hangar Ristorante”, ma è più eccitante prendere un drink al “The Wingwalker Bar” che si trova all’interno della cabina dell’aereo, dove si può bere ammirando gli altri aerei che decollano e atterrano all’aeroporto di Zurigo.



Beaudevin Wine and Tapas, Aeroporto di Bruxelles (Belgio) - Beaudevin Wine and Tapas è uno dei bar più rilassanti e belli che si possano trovare in un aeroporto, ideale per sorseggiare un bicchiere di vino e mangiare “Tapas” gourmet. Beaudevin si può tradurre dal francese in “vino bellissimo” e siamo totalmente d’accordo perché in questo bar tutto è realmente bello: dalle decorazioni che mettono in risalto i riflessi verdi brillanti delle bottiglie illuminate, agli sgabelli eleganti, allo stravagante lampadario realizzato con bicchieri di vino.



Center Bar, Aeroporto di Zurigo (Svizzera) - L’aeroporto di Zurigo appare di nuovo in questa lista. Se Runway 34 era affascinante per la caratteristica location all'interno di un vecchio aereo sovietico, il Center Bar è il posto glam per eccellenza dove poter mangiare tartine di pane tostato e caviale o con il miglior salmone del mondo, il salmone Balik, accompagnate da un bicchiere di vino o champagne e con la musica dal vivo di un piano in sottofondo, mentre si guardano gli aerei decollare e atterrare attraverso una grande finestra.



Lounge 5280, Aeroporto Internazionale di Denver (USA) - In aeroporto non è poi così strano bere alcolici di mattina, e il Lounge 5280 offre un motivo in più per farlo. Anche l’aeroporto di Denver compare per la seconda volta in questa lista e non potrebbe essere altrimenti, vista la lunga lista di cocktail anche “da colazione”, che comprende sei diversi tipi di Bloody Mary, la miglior cura per i postumi della sbornia del giorno precedente o per il jet-lag, oppure semplicemente perché può essere sempre un buon momento per bere. Il resto del menu è fantastico con una vasta selezione di whisky e bourbon, oltre 40 tipi, vini di qualità provenienti da tutto il mondo e un’ampia gamma di birre locali.



Casa Bacardi, Aeroporto di Stoccolma-Arlanda (Svezia) - Gli amanti dei cocktail classici a base di rum come il Mojito, il Daiquiri o il Cuba Libre, non possono perdersi una visita al Casa Bacardi, il locale che il marchio ha aperto due anni fa nel Terminal 5 dell’aeroporto di Stoccolma-Arlanda, in Svezia. Qui si offre da bere ai viaggiatori in un ambiente con colori caldi e vivaci che ricordano l’isola di Cuba degli anni ‘50. La fragranza esotica di menta fa in modo che ci si senta davvero ai Caraibi.



F*** Me, I’m Famous, Aeroporto di Ibiza (Spagna) - Cathy e David Guetta hanno creato nell'aeroporto di Ibiza qualcosa di inimmaginabile in qualsiasi altra parte del mondo: F*** Me, I’m Famous, una discoteca dove ci si può divertire con buona musica e cocktail originali in un’atmosfera “cool”. Il Lounge Club ha diverse aree per soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori: una pista da ballo vicino alla consolle del dj, una zona dove si può trovare la cucina locale con la possibilità di prenotare un tavolo, un negozio di merchandising FMIM e un angolo bar dove si fanno i migliori cocktail.



Ferrari Spazio Bollicine, Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, Roma (Italia) - In Italia, il Ferrari Spazio Bollicine è il luogo di riferimento. Il primo aperto in un aeroporto, è stato quello del Leonardo Da Vinci di Fiumicino, a Roma. Oggi questo bar è diventato un simbolo d’accoglienza e di stile all’italiana, un luogo dove offrire ai passeggeri un buon “Trento doc”. Ogni dettaglio è stato progettato per trasformare il tempo di attesa in aeroporto in un’esperienza di autentica qualità: arredi moderni in bianco e nero, splendidi mosaici, grandi specchi che mettono in risalto la cucina a vista con gli ingredienti di stagione usati dallo chef stellato di casa Ferrari, Alfio Ghezzi.