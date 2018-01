Singapore: uno spumeggiante Capodanno orientale

Riconosciuto ormai come evento internazionale, il Capodanno cinese è divenuto un appuntamento imperdibile non solo per gli abitanti di Chinatown. In attesa del 16 febbraio, infatti, Singapore si anima trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto dove colori, musica, sapori e arte si uniscono dando vita a uno spettacolo ineguagliabile.



In festa contro il mostro Nian - Sebbene il nuovo anno lunare scoccherà solo a metà febbraio, a Singapore i festeggiamenti inizieranno a partire dalle 3 settimane precedenti. Per celebrare la ricorrenza le strade della città si vestiranno di rosso: lanterne, nastri decorati e luminarie adorneranno le case e le tradizionali piante di kumquat in segno di prosperità e fortuna. La tradizione cinese narra, infatti, che la festività ebbe origine dal mostro Nian che una volta l’anno usciva dalla sua tana per seminare il terrore fra gli uomini; l’unico modo per allontanarlo era intimorirlo con tanto rumore e il colore rosso. Ecco perché per festeggiare il capodanno lunare la Città Stato si tinge di questo colore e le bancarelle di street food animano le viuzze dei quartieri con musica e suoni.



Grand bouffe cinese sul fiume Hongbao - Come da tradizione, a Singapore è d’obbligo prendere parte al River Hongbao. Dal 14 al 24 febbraio l’evento si celebrerà al Floating Platform di Marina Bay dove un’esplosione di specialità gastronomiche, scenografici spettacoli e intrattenimenti per adulti e piccini riunirà locali e turisti per celebrare la comunità cinese della Città del Leone. Per tutti coloro che vogliono immergersi nella cultura locale, sarà possibile lasciarsi guidare in un viaggio alla scoperta della mitologia cinese attraverso i racconti delle giganti lanterne che adornano la zona dei festeggiamenti; finemente costruite da artigiani locali, ritraggono i 12 segni dello zodiaco e le più importanti figure che hanno segnato la storia cinese.



La spettacolare parata di Chingay - La Chingay Parade è un evento che fa risplendere Singapore di mille colori: draghi danzanti e trampolieri si fondono con la musica mettendo in scena uno spettacolo straordinario. Dal 23 al 24 febbraio un mosaico di persone e culture differenti si riuniscono per celebrare la cultura della città di Singapore, all’insegna dell’amore per la propria cultura e il divertimento. Nata oltre 4 decenni fa come simbolo di protesta in seguito al divieto di celebrare i grandi eventi con giochi pirotecnici, oggi la Chingay Parade è la più spettacolare parata di strada d’Asia dove arte e creatività si fanno portatori di un messaggio di pace tra le varie comunità.



Per maggiori informazioni : www.visitsingapore.com