17 marzo 2015 Notti da favola: in hotel come al luna park In un castello o in fondo al mare, nella foresta o in un disco volante. Dormire in camere originali è possibile. Vi raccontiamo dove

06:00 - Camere da letto come parchi divertimento. Scorrazzare in pigiama in una delle stanze del magico castello di Disney, rotolarsi fra i cuscini a forma di iceberg dell’Era Glaciale o risvegliarsi appollaiati su un albero con vista sulla foresta: non è un film o la trama di un cartone animato ma alcune soluzioni per chi cerca l’originalità a tutti i costi, non solo nella vacanza ma anche nel pernottamento.

Sono tante le sistemazioni divertenti e alternative proposte innanzitutto dai parchi di divertimento da Gardaland e Eurodisney che al loro interno hanno hotel tematici, ma anche da alberghi o case in affitto, come quelle di HomeAway, di cui abbiamo selezionato alcune chicche.



Si potrà così decidere di dormire all’interno di una gigantesca conchiglia, dentro a un vecchio vagone ferroviario o in un calesse, in un disco volante o nella tenda degli indiani. Le possibilità sono infinite: basta dare voce alla fantasia … e che l’avventura abbia inizio.