Mauritius: Goodland, un mercato di delizie

Imperdibili i mercati per conoscere i produttori e avvicinarsi alla più autentica vita di Mauritius. Zafferano e peperoncino, mille spezie, frutta e verdura di stagione: i mercati più famosi dell’isola sono quello della capitale Port Louis e il mercato di Flaq nella parte orientale, ricco di pesce e crostacei appena pescati. Ma il Goodlands è conosciuto come il più autentico e verace mercato in cui trovare soprattutto prodotti ortofrutticoli e dove è possibile anche mangiare alcune squisitezze preparate al momento.