Mauritius, terra di delizie: la vaniglia

Partendo dal sud del paese si incontrano i profumi delle diverse piantagioni che da secoli colorano il paesaggio e danno lavoro ai mauriziani. Utilizzata nella maggioranza delle ricette locali, per conoscerla più a fondo abbiamo visitato l’importante piantagione di Saint Aubin, scoprendo anche il suo utilizzo in cucina con un pranzo nel ristorante della casa coloniale attigua, dove il piatto principe è il vanilla chicken. Ma la vaniglia è anche spettacolo per gli occhi perché prima di produrre il goloso baccello che aromatizza dolci e ricette, è una splendida orchidea gialla che decora le antiche case in cui da sempre è coltivata.