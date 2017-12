Le mete più intriganti (e convenienti) per il 2018

Ecco quindi una classifica elaborata da Volagratis che aiuta gli aspirati viaggiatori a scegliere i luoghi certamente spettacolari e intriganti con i costi minori, tenendo conto anche delle necessità di pinaificare al meglio le proprie vacanze. Ecco la top 15 della destinazioni di tendenza da visitare nel 2018: cominciando dall’Albania, che si aggiudica il primo posto con le sue spiagge meravigliose a due passi dall’Italia. Tra parentesi, l’incremento delle prenotazioni in percentuale registrato l’anno scorso rispetto al 2016.



1. Albania (+88% ) - Storia e tradizioni, ma soprattutto natura e spiagge mozzafiato che nulla hanno da invidiare a quelle dei Tropici: l’Albania è in cima alla Top 15, complice l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Quando andare: luglio e agosto sono i mesi in cui il sole è assicurato e il mare è più caldo, ma nel resto dell’anno l’Albania regala comunque un’incredibile varietà di paesaggi e territori. Per chi vuole approfittare di tariffe ancora più basse, settembre è il momento giusto.



2.Tanzania (+85%) - Safari, trekking, snorkeling: volate in Africa e regalatevi una vacanza in Tanzania: la sua natura incontaminata vi lascerà a bocca aperta. Quando andare: sia per gli amanti della natura selvaggia sia per una vacanza al mare è consigliabile la stagione secca. Meglio prenotare nei mesi di luglio, agosto e settembre.



3. Bielorussia (+68%) - Per vivere una vacanza da favola, la Bielorussia è il luogo ideale: tra paesaggi autentici e incontaminati, in primavera ed estate non lasciatevi sfuggire l’opportunità di visitare meravigliosi castelli come quello di Mir, situato presso l’omonimo paesino, che risale al XV secolo, è Patrimonio Dell’Umanità UNESCO ed è stato inserito nella classifica dei più bei castelli europei. Quando andare: evitate l’inverno, è freddissimo e i mesi più caldi sono anche molto umidi. La primavera è senza dubbio la stagione migliore.



4. Moldavia (+50%) - Forse non tutti sanno che la Moldavia è un Paese che può offrire davvero di tutto: folklore, paesaggi unici, bellezze naturali, specialità gastronomiche, ottimo vino, cordialità e ospitalità. Quando andare: maggio e settembre sono i mesi più adatti per evitare le piogge primaverili e la gelida stagione invernale.



5. Oman (+48%) - Per i mesi invernali, si può pensare a un fantastico viaggio in Oman, terra ricca di suggestivi paesaggi e monumenti leggendari. E gli amanti degli sport acquatici non rimarranno delusi: in Oman potranno praticare anche turtle watching. Quando andare: assolutamente da evitare la stagione dei monsoni. Meglio partire tra ottobre e marzo. Per chi vuole godersi il mare, marzo e ottobre sono proprio i mesi perfetti.



6. Croazia (+46%) - Ideale soprattutto per le vacanze con gli amici, la Croazia vi conquisterà con spiagge da cartolina, natura e divertimento, complice anche la bellezza di Dubrovnik e Spalato, città costiere protagoniste anche di una delle serie tv più amate al mondo, Game of Thrones. Quando andare: il periodo perfetto per godersi il mare è da giugno a settembre.



7. Namibia (+44%) - Per il 2018 non fatevi scappare le offerte per la Namibia: rimarrete affascinati da questa terra di contrasti, che unisce le bollenti dune del deserto alle fresche acque dell’oceano. Il periodo migliore per visitarla è tra maggio e ottobre, durante la stagione secca, così da evitare i periodi di caldo intenso ed avere anche maggiori opportunità di avvistare la meravigliosa fauna selvatica.



8. Birmania (+43%) - La Birmania, o Myanmar, è il luogo ideale per una vacanza spirituale in grado di rigenerare anima e fisico. La situazione politica attuale permette ora ai turisti di visitare anche i luoghi più sconosciuti: le pagode dai tetti dorati vi riporteranno alle civiltà antichissime che hanno popolato questi territori dai paesaggi mozzafiato. Quando andare: non considerate giugno, luglio e agosto per via dei monsoni e partite tra dicembre a febbraio.



9. Bulgaria (+42%) - Che sia per una settimana bianca, per una vacanza sulle coste del Mar Nero o una visita nella capitale Sofia e nella sua meravigliosa cattedrale, la Bulgaria vi riserverà davvero tante sorprese. Quando andare: l’inverno è molto rigido ma da maggio a settembre ogni momento è buono per fare le valigie e partire per la Bulgaria.



10. Finlandia (+40%) - Cieli stellati, bagni di ghiaccio, escursioni nella natura selvaggia: la Finlandia è un vero e proprio regno incantato, da visitare in qualunque stagione dell’anno. Se il vostro obiettivo è incontrare Babbo Natale, volate in Lapponia a Rovaniemi: il Villaggio di Babbo Natale è sempre aperto e pronto ad accogliervi. Se sognate di vedere l’aurora boreale, programmate di partire tra febbraio e marzo e tra settembre e ottobre, poiché in coincidenza degli equinozi i fenomeni di aurora boreale sono più frequenti.



11. Uzbekistan (+38%) - Tra le mete Top c’è anche l’Uzbekistan: un luogo magico che vi permetterà di ripercorrere l’antica Via della Seta, alla scoperta di una cultura millenaria, sulle tracce di mercanti, avventurieri ed esploratori. La primavera (aprile-giugno) e l’autunno (settembre-ottobre) sono i mesi migliori ma se la vostra meta sono le montagne meglio partire a luglio e agosto.



12. Macedonia (+33%) - Una destinazione poco considerata che tuttavia negli ultimi anni sta ricevendo ottimi riscontri da parte dei viaggiatori, con il 33% di prenotazioni in più nel 2017 rispetto al 2016. Non a caso: la Macedonia è una vera e propria perla dei Balcani. Correte a scoprire i suoi monasteri, i laghi, le antiche città e la storia della capitale Skopje. Il clima è generalmente mite durante tutto l’anno, ma i mesi migliori per godersi anche festival e manifestazioni locali sono senza dubbio luglio e agosto.



13. Belgio (+30%) - Città pittoresche ricche di storia, arte, gastronomia, musica e centri storici animati da una frizzante vita notturna: il Belgio è questo e molto altro. Quando andare: Ogni mese è buno. Ma non dimenticate l’ombrello.



14. Repubblica Ceca (+29%) - Non solo la meravigliosa Praga: per il 2018 volate in Repubblica Ceca per scoprire anche le meno inflazionate regioni della Boemia e Moravia. Una meta ideale per fare turismo culturale tra arte e castelli. Se puntate al bel tempo meglio maggio, giugno e settembre; se invece volete anche risparmiare, considerate di partire ad aprile e ottobre, anche se naturalmente il clima sarà un po’ più rigido.



15. Giordania (+28%) - Se cercate una meta che vi conquisti, la Giordania fa al caso vostro. Di motivi per visitare la Giordania ce ne sarebbero centinaia: i selvaggi paesaggi di Wadi che hanno incantato Lawrence d’Arabia, l’affollato centro urbano di Amman, il Mar Morto, l’antica città di Petra, che è uno dei siti storici più affascinanti al mondo, ma anche l’ospitalità genuina degli abitanti. Quando andare: i momenti migliori sono primavera e autunno, così da evitare l’esagerato caldo estivo e i freddi venti invernali.