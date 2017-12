Il Grande Nord e la magia delle aurore boreali

Il periodo più indicato per ammirare l’aurora boreale è tra la fine di settembre e la fine di marzo. La Norvegia settentrionale è uno dei posti al mondo dove avvistare l’aurora boreale è più facile ma anche confortevole, dato che qualche centinaio di migliaia di persone vivono in questa grande area geografica. La regione offre un’ampia scelta di attività, tour, crociere, ristoranti e hotel, che svolgono tutti un ruolo importante per la tua esperienza artica.



Le ore giuste - Su alcuni media è stato detto che gli scienziati pensano che le aurore boreali appariranno meno spesso nei prossimi dieci anni. Ciò non vale per la Norvegia del Nord come spiega Truls Lynne Hansen dell'Osservatorio per l'aurora boreale di Tromsø: "Se da un lato è vero che abbiamo oltrepassato l'apice dell'aurora boreale, le apparizioni non diminuiranno nella Norvegia del Nord come invece succederà nei pressi di Oslo e della Norvegia del Sud". A un livello molto elementare le luci del nord sono abbastanza semplici da spiegare. Le luci appaiono di notte, quando il cielo è scuro. Come un balletto celestiale di luce nel cielo notturno, fatto di rosa, verdi e viola che sembrano quasi venir fuori dalla tavolozza di un pittore.Tra la fine di settembre e la fine di marzo è buio dalle sei di pomeriggio all'una di notte.



La magia delle Lofoten - L'inverno nelle isole Lofoten è una stagione fatta di mille sfumature di colore. L'esperienza migliora di notte, quando l'aurora boreale si agita nel cielo notturno riflettendosi sulle acque. La famosa pesca invernale al merluzzo, attira da millenni pescatori da ogni angolo del Paese. Una testimonianza del passato di quest'area che si ritrova nelle numerose rastrelliere di essiccazione del pesce nei villaggi. Le Lofoten si trovano proprio sotto l’ovale aurorale, una fascia ellittica attorno ai poli magnetici terrestri che delimita la zona con migliori possibilità di avvistare le aurore polari. Vieni a scoprire i villaggi di pescatori delle Lofoten e le loro rorbu (casette dei pescatori), l'artigianato locale e una ricca storia che risale all'era vichinga.



Aurora boreale a Tromsø , la porta dell’Artico - Se Tromsø è considerata la "capitale" delle aurore una ragione ci sarà. Vieni a scoprire il perché e parti alla caccia delle verdi luci dell'aurora con qualsiasi mezzo: auto, bus, battello postale o più semplicemente con le ciaspole. Ci si può avventurare fra nevi artiche su una slitta trainata da bellissimi cani, unirsi ai norvegesi per una battuta di pesca in mare aperto oppure scoprire la vivace città di Tromsø e la sua storia artica, la ricca cultura, la sua cucina moderna e la natura incontaminata.



E alla fine, Capo Nord… - E’ un’avventura ammirare l'aurora boreale a Capo Nord al seguito degli spazzaneve che aprono la strada fino al punto più settentrionale del continente europeo. In più ecco la bellezza della Lapponia norvegese e gli usi e costumi degli indigeni Sami, unisciti a loro per un'escursione con le renne e non perderti le mille attività che puoi fare in questa regione.



Lo spettacolo dell'aurora boreale si può godere anche il molte altre località norvegesi, come ad esempio Bø, Sortland, Hamaroey, Tana oppure Hammerfest.



Per maggiori informazioni: www.visitnorway.it