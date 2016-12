Aurore boreali: ecco i posti in prima fila

Quest'anno l'energia della nostra stella è talmente forte che il fenomeno è stato notato perfino nel Galles, sud dell'Inghilterra. Questo comporta naturalmente che l'aurora boreale sarà oltremodo affascinante nei paesi dove tradizionalmente si manifesta. Alaska e Canada, Groenlandia e Scozia, isole Svalbard e Islanda, Norvegia, Svezia e Finlandia, Siberia; luoghi magici, resi ancora più affascinanti dalle strepitose danze dei colori. L'aurora boreale, secondo un sondaggio realizzato dal motore di ricerca viaggi globale Skyscanner, è al secondo posto delle esperienze di viaggio da fare almeno una volta nella vita per le donne e al terzo posto di quella degli uomini.



Un evento non programmabile - Per chi vuole cacciare aurore boreali in Finlandia suggeriamo di iscriversi al sito Auroras Now, che fornisce notizie via mail sulle condizioni favorevoli o meno per l'apparizione delle aurore boreali. Il Kakslauttanen Arctic Resort è forse quanto di meglio ci sia per godersi lo spettacolo da un igloo di vetro. Anche le isole Svalbard sono un luogo assolutamente consigliabile per i cacciatori di aurore boreali: la loro posizione, che arriva fino all'81° parallelo forniscono una certa sicurezza – mai assoluta – di assistere al fenomeno. Come arrivare: ci sono voli dall'Italia a Oslo, o per Longyearbyen con scalo– la base migliore per una visita su Svalbard, grazie alle sua offerta turistica e a bellissimi hotel. Da ricordare che le Svalbard sono sono fuori dall'area Schengen.



L'Isola delle aurore boreali - In Svezia Il villaggio di Jukkasjärvi, 200 km a nord del Circolo Polare Artico, ospita il primo e il più famoso hotel di ghiaccio del Mondo. L'Icehotel è qualcosa di straordinario, che ogni anno prende vita da grandissime lastre di ghiaccio prelevate dal fiume Torne. Ci sono molte opzioni (più economiche) di hotel a Kiruna, se proprio non volete provare l'hotel di ghiaccio, e anche lì si può ancora vedere l'aurora e fare divertenti attività invernali, come escursioni in motoslitta. Reykjavik, capitale dell'Islanda resta comunque il luogo più conveniente e accessibile per vedere l'aurora boreale e sta diventando sempre più popolare. Nel gennaio 2014 la capitale islandese ha registrato un record di visitatori, probabilmente perché nello scorso inverno c'è stato il boom di avvistamenti dell'aurora.



Canada e Scozia - C'è poi il Canada, certamente più costoso rispetto alle altre destinazioni europee: tuttavia, l'Aurora Boreale copre la maggior parte del paese, compresi gli stati di Yukon, Saskatchewan del Nord, Territori del Nordovest, Newfoundland, Nuova Scozia e British Columbia. Canadian Geographic ha una mappa impressionante di luoghi in cui avvistare l'aurora. In Alaska la base i partenza è la città di Fairbanks, in Groenlandia la capitale Nuuk, raggiungibile dall'Italia anche con voli diretti. Comunque, non è necessario andare lontano per sperare di avvistare l'aurora boreale. Lo scorso febbraio, la costa di Caithness, nell'estremo nord della Scozia, è stato uno dei posti migliori al mondo in cui godersi lo spettacolo dell'aurora.



Per maggiori informazioni : www.skycanner.it