Le case vacanza più originali del mondo

Per scacciare la tristezza del rientro dopo le ferie non esiste metodo migliore dell'organizzare un viaggio tra lepiù originali del mondo., ecco a voi quelle che potrebbero diventare le vostre dimore d'eccezione, per una vacanza a dir poco divertente.

Amate le stelle e tutto ciò che ha a che fare con l'astronomia? Sappiate che in Francia a Champagne c'è una casa vacanza pronta ad assecondare questa vostra passione. Il suo nome è Carrés d’Etoiles ed è un piccolo nido ( la struttura offre 1 camera da letto a partire da 110 euro a notte) a forma di cubo la cui camera da letto presenta una finestra concepita per l'osservazione delle stelle. Basta sdraiarsi sul letto, prendere il kit per l’osservazione astronomica con telescopio e mappa delle stelle fornito dal resort e il gioco è fatto. Niente e nessuno potrà disturbarvi dal vostro idillio a meno che non vogliate condividerlo con la vostra metà...

Se invece desiderate visitare la Scozia da un punto di vista un po' particolare la torre campanaria dell'ex chiesa di Crieff fa al caso vostro. L'appartamento, (3 camere da letto, a partire da 1.158 euro a notte) recentemente riadattato si trova proprio all'interno di un'antica chiesa di cui conserva ancora le pareti e le travi. Preparatevi alla vista stupenda che si gode dalla torre. Una vera meraviglia.

Sempre rimanendo in tema di ex chiese, in Irlanda, a Westport c'è l'antica Cappella di Kilgallan. Edificata nel 1836, è stata trasformata in una romantica e stravagante casa vacanza. Poco distante dall'abitazione si trova poi la baia di Clew, sull’Oceano Atlantico. Qui avrete la possibilità non solo di rilassarvi sulla spiaggia ma anche di fare qualche giro in barca o di andare a pesca. La struttura offre 4 camere da letto per un costo che va da 425 euro a notte.