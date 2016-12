, era lo slogan di uno ruspante spot di qualche anno fa per lanciare il turismo nel Northern Territory dell'Australia. Slogan che nella sua semplicità potrebbe suonare poco creativo e ai limiti del banale, ma non è così. I pubblicitari ci avevano visto giusto: per conoscere quell'immensa regionee popolata solamente da 200mila persone, dominata da unache solo lì si possono ammirare, bisogna andarci. "Tu mai e poi mai ci conoscerai se non verrai mai": e come pensarla diversamente?.

Per cominciare a conoscere quest'area smisurata che si estende dalla cittadina di Darwin (capitale della regione e) fino a Uluru (o Ayers Rock che dir si voglia, nel cuore del continente) può essere il Top End , un'area di circa 400mila km quadrati (per la cronaca l'Italia ne conta circa 100mila in meno...). Parlare del Top End vuol dire, scavare fino ad arrivare alle radici della millenaria. E il nostro viaggio non può che cominciare da Kakadu.

In Australia, quello che non è urbanizzazione rientra totalmente in questa categoria. Secondo questo ragionamento,come lo intendiamo noi nell'intera regione, tutto l' Arnhem Land ... è bush. Il territorio, che sorge a est del Kakadu, anch'esso restituito agli aborigeni nella seconda metà del secolo scorso, si raggiunge prevalentemente con piccoli aerei da turismo da Darwin o Jabiru. Il colpo d'occhio dall'alto è impressionante:interrotti dall'azzurro dei fiumi e dei "billabong", i bracci degli stessi corsi d'acqua.Una delle zone più interessanti di Arnhem Land è quella di. Parlare di quest'area equivale a ricordare una bella storia, quella dicome gli aborigeni chiamano quelli che non appartengono alle loro tribù, che proprio da un aborigeno,, ha ottenuto il permesso di poter accogliere i viaggiatori in quella zona. Davidson ha "creato" il Safari Lodge , l'unica struttura presente a Borradaile. Sorgee tra i suoi ospiti fissi conta proprio Charlie, a prima vista un po' restio a scambiare due chiacchiere con i visitatori, ma solo a prima vista.Mount Borradaileal Kakadu per quel che riguarda le incisioni rupestri. Anzi, se vogliamo, mentre al Parco Nazionale ci sono dei sentieri segnati e ben delineati,. Servono almeno una giornata piena, una buona dose di ant-zanzare e, soprattuttto, u. Addentrarsi nel bush vuol dire. Dalle foglie di alcuni alberi, ad esempio, si stacca una patina adesiva che diventa cerotto., le bush potatoes sono parte essenziale dell'alimentazione aborigena. E sempre nel bush,si può "assaggiare" la parte estrema delle formiche verdi , dal gusto un po' acido ma particolare, come fosse una caramella.

Una volta arrivati al Parco Nazionale di Kakadu (una zona grande quanto quasi tutto il Piemonte, giusto per farsi un'idea, e classificata Patrimonio Nazionale dell'Umanità dall'Unesco), l'impressione è quella di. La particolare conformazione delle rocce, la vegetazione così atipica rispetto a quella del resto del mondo, ne fanno un posto unico. Kakadu è una delle, un tempio sacro con una storia lunga 50mila anni che è stato restituito ai primi abitanti del continente nel 1976 dal governo centrale australiano.Un universo parallelo, dicevamo, che, tre essenzialmente umide e altrettante secche. Al Kakadu, se si esclude il piccolo centro di Jabiru , domina la natura. Il piacere vero,, sta nelle escursioni nei vari siti del parco. I due più interessanti sono forse quello di Ubirr e quello di Nourlangie . Entrambi sono essenzialmente, a seconda della lettura che si vuol dare,. Per centinaia di anni e fino al secolo scorso gli aborigeni hanno vissuto tra quelle pareti rocciose e hanno dipinto scene di vita quotidiana, animali, hanno dato vita a miti e a leggende lasciando la più indelebile testimonianza della. Ci si può innamorare del tratto artistico, inconsueto e originale, ma si può anche andare oltre esospesa tra sogno e realtà.

foto Tgcom24

Tra i billabong, nel regno dei coccodrilli e degli uccelli - Quasi fossero dei capillari, i billabong, bracci di fiume di lunghezza variabile, attraversano praticamente tutto il Top End. La balneazione in questi corsi d'acqua è vietata, e il motivo sta nella loro più grande attrazione, i coccodrilli, uno dei simboli del Northern Territory. Niente nuotate ma solo grandi, indimenticabili crociere, meglio se nelle ore estreme della giornata, all'alba e al tramonto. Al sicuro su imponenti barconi metallici, è possibile scorgere i predatori a pelo d'acqua, nella loro tipica posizione d'attacco. Finito lo spettacolo dei coccodrilli, basta alzare lo sguardo per un altro spettacolo altrettanto mozzafiato. Nei Territori del Nord aquila di mare dal ventre bianco, ci sono jabiru, aironi, pellicani, cicogne, ibis, cormorani, vanitosi cacatoa e i jacana, che sembra camminino sulle acque. Diventa quasi un gioco azzeccare il clic giusto per fotografare gli animali che a volte sembrano mettersi quasi in posa. Quasi fossero dei capillari, i billabong, bracci di fiume di lunghezza variabile,La balneazione in questi corsi d'acqua è vietata, e il motivo sta nella loro più grande attrazione,. Niente nuotate ma solo grandi,, meglio se nelle ore estreme della giornata, all'alba e al tramonto. Al sicuro su imponenti barconi metallici, è possibile scorgere i predatori a pelo d'acqua,. Finito lo spettacolo dei coccodrilli, basta alzare lo sguardo per un altro spettacolo altrettanto mozzafiato. Nei Territori del Nord vivono circa 400 specie di uccelli , e la crociera è l'occasionemi gliore per fare la conoscenza con parecchie di loro. C'è l'imponente, ci sonocormorani, vanitosi cacatoa e. Diventa quasi un gioco azzeccare il clic giusto per fotografare gli animali che a volte sembrano mettersi quasi in posa.

Più a Sud, tra le gole di Katherine - , a circa 300 km a sud da Darwin. L'attrazione principale è costituita dalle Katherine Gorge, un insieme di tredici gole scavate nella roccia dal fiume che "tagliano" un altro parco nazionale, quello di Nitmiliuk. Per ammirare le gole, c'è solo l'imbarazzo della scelta. I più temerari possono attraversare il fiume in canoa, chi preferisce la vista dall'alto può muoversi via terra tra i sentieri e godersi anche il suggestivo panorama o, ancora, fare un volo panoramico in elicottero. Per chi se la vuol prendere comoda, invece, una bella crociera al tramonto che si conclude con la cena in barca, rappresenta l'approccio più dolce con la bellezza del paesaggio. Katherine è la seconda città del Top End , a circa 300 km a sud da Darwin. L'attrazione principale è, un insieme di tredici gole scavate nella roccia dal fiume. Per ammirare le gole, c'è solo l'imbarazzo della scelta. I più temerari possono attraversare il fiume in canoa, chi preferisce la vista dall'altoo, ancora, fare un volo panoramico in elicottero. Per chi se la vuol prendere comoda, invece, una bella crociera al tramonto che si conclude con la cena in barca, rappresenta l'approccio più dolce con la bellezza del paesaggio.

A Nitmiluk, nella terra degli Jawoyn - Si calcola che quando gli europei arrivarono in Australia ci fossero oltre duecento tribù aborigene. Ne sono rimaste praticamente un quarto, e tra queste una delle più attive e quella degli Nitmiliuk, il parco nazionale nei pressi di Katherine. Nella lingua Jawoyn nitmiliuk vuol dire cicala, un animale legato alla storia di quel popolo. E non a casoa cavallo tra le radici della loro cultura e la modernità.

Il parco è una versione ridotta, diciamo così, del Kakadu, il bush è allo stesso modo avvolgente e i wallabies girano liberamente tra la natura. Il valore aggiunto è dato proprio dagli Jawoyn, che amano raccontare e raccontarsi, far partecipi della loro storia i viaggiatori. Certo, non aspettatevi che vi svelino misteri del Dreamtime, ma vi racconteranno della loro arte della caccia, facendovi impugnare le lance e insegnandovi la particolare tecnica per farle arrivare più lontano. Vi mostreranno il boomerang, spiegandovi che non è detto che torni sempre indietro. Vi faranno suonare -ma solo se siete uomini- il , l'antico strumento ricavato dall'eucalipto dal suono sordo e profondo. Vi introdurranno nella loro arte con i colori che usano dalla notte dei tempi: il giallo, l'ocra, il bianco e il nero. Alle donne mostreranno la pazienza che ci vuole per fare un semplice cesto, intrecciato e lavorato a mano per giorni, settimane, a volte anche mesi. E poi ancora come si può accendere un fuoco con un semplice bastoncino, tanta forza nelle mani e nulla più. Si calcola che quando gli europei arrivaronoNe sono rimaste praticamente un quarto, e tra queste una delle più attive e quella degli Jawoyn , a cui il governo ha restituito l'area del. Nella lingua Jawoyn, un animale legato alla storia di quel popolo. E non a caso Cicada Lodge è il nome della nuovissima struttura che gli Jawoyn hanno aperto per accogliere i viaggiatoriIl parco è una versione ridotta, diciamo così, del Kakadu,tra la natura. Il valore aggiunto è dato proprio dagli Jawoyn,, far partecipi della loro storia i viaggiatori. Certo, non aspettatevi che vi svelino misteri del Dreamtime, ma, facendovi impugnare le lance e insegnandovi la particolare tecnica per farle arrivare più lontano., spiegandovi che non è detto che torni sempre indietro. Vi faranno suonare -ma solo se siete uomini- il didgeridoo dal suono sordo e profondo. Vi introdurranno nella loro arte: il giallo, l'ocra, il bianco e il nero. Alle donne mostreranno, intrecciato e lavorato a mano per giorni, settimane, a volte anche mesi. E poi ancora come, tanta forza nelle mani e nulla più.

Ultima fermata, Darwin - Prima di tornare a casa, volenti o nolenti, bisogna passare da Darwin, la capitale del Northern Territory, dove è concentrata più della metà dell'intera popolazione della regione. Darwin è in bilico: di fronte a una facciata di modernità nasconde la sua essenza un po' selvatica. Unica città australiana, fu bombardata dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale e fu praticamente rasa al suolo dal questa città "risorta" due volte che sfugge ancora a un'identità propria. Ma non è detto che questo sia un limite, perché forse Darwin rappresenta davvero l'anima australiana, a cavallo tra la storia, quella degli aborigeni, e la cultura occidentale d' "importazione", alla ricerca di un equilibrio che la colonizzazione non aveva neanche considerato. Darwin come metafora di un continente, quindi? Ottimo spunto di riflessione, magari da sviluppare in una delle splendide crociere nell'immensa baia cittadina, al tramonto e con un bicchiere di ottimo bianco australiano. Giusto per non perdere le buone abitudini imparate nei billabong... Prima di tornare a casa, volenti o nolenti, bisogna passare da, dove è concentrata più della metà dell'intera popolazione della regione. Darwin è in bilico: di fronte a una facciata di modernità. Unica città australiana, fu bombardata dai giapponesi durante la seconda guerra mondiale e fu praticamente rasa al suolo dal ciclone Tracy nel 1974 . Ferite ancora aperte inche sfugge ancora a un'identità propria. Ma non è detto che questo sia un limite, perché forse, a cavallo tra la storia, quella degli aborigeni, e la cultura occidentale d' "importazione",che la colonizzazione non aveva neanche considerato. Darwin come metafora di un continente, quindi?, magari da sviluppare in una delle splendide crociere nell'immensa baia cittadina,. Giusto per non perdere le buone abitudini imparate nei billabong...

Kakadu e Mount Borradaile sono certamenteper cercare di capire la storia, la cultura e la civiltà aborigena. Proprio al parco sorge il Warradjan per spiegare le complesse dinamiche sociali che regolavano e per certi versi regolano ancora oggi questa popolazione ancora misteriosa. Accanto(prelibatissimi pesci locali) e a decine di impronte di mani, i soggetti preferiti dagli aborigeni nelle pitture rupestri. A Mount Borradaille c'è una delle, il serpente arcobaleno, un elemento del mito che tra gli aborigeni prendeva nomi diversi a seconda della tribù che lo dipingeva.. A Nourlangie si trova Namarrgon , l'uomo del fulmine,, se così si può dire, nel Dreamtime , il "tempo del sogno".Difficile spiegare questae quella legata al presente, un piano parallelo di comunicazione e di scoperta che si raggiunge, appunto, col sogno. Difficile spiegare ma anchei racconti e i canti si tramandano grazie a dei custodi che badano bene a non trasmetterne la conoscenza a membri esterni ai clan. Soprattutto se bianchi, considerato che i coloni, nei secoli scorsi, hanno rischiato di distruggere la loro civiltà.