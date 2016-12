Ecco i letti più bizzarri del mondo

Una volta ci accontentava della scelta tra singolo o matrimoniale . Poi è venuta l'ora del letto francese , queen size o king size. Ora la fantasia non si pone più limiti: ci sono alberghi che propongono una notte in un letto barile, o in un giaciglio ricavato da un'auto d'epoca, o ancora, per una notte da brivido, in un'alcova di ghiaccio.

La selezione dei letti più bizzarri del mondo viene da Hotels.com, che grazie alla sua vasta rete di informazioni dal mondo degli alberghi, ha selezionato alcune strutture in cui una notte di sonno ha un'ambientazione davvero curiosa.

Il letto-barile di birra di Ostbevern – Non sapete rinunciate a un buon boccale di birra, fresca e spumeggiante? Potreste apprezzare l'idea di addormentarvi dove, prima di voi, ha "riposato" la vostra bevanda preferita. Il Landhotel Hof Beverland, che non a caso si trova in Germania, sulla strada che collega Hanover ad Amsterdam, ha creato tre speciali “camere della birra”, in cui il letto è costruito in autentiche botti del XIX secolo. Sempre ricavata da un barile, c'è pure una speciale sauna. L'hotel è un 4 stelle con prezzi a partire da €55 per camera a notte.

E' dedicata invece ai patiti delle quattro ruote la notte in auto proposta dall 4 stelle V8 Hotel (stanze a partire da €135 per camera a notte). Dormire in macchina è in linea di principio una delle ipotesi meno riposanti che si possano immaginare, ma questo non vale se ci si trova in questo bell'albergo di design situato a Boeblingen, in Germania, tutto ispirato all'industria automobilistica. Le camere, infatti, tutte a tema automobilistico, propongono scenari da carwash o da drive-in e, appunto, letti ricavati da macchine d’epoca.