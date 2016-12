Case vacanza sugli alberi: sogno realizzabile

Dite la verità è da un po' che desiderate una vacanza fuori dall'ordinario. Bene, lasciate libero il bambino che è in voi grazie a queste incredibili case sugli alberi perfette per vacanze inedite. Che siate alla ricerca di una fuga dalla vita di tutti i giorni o di un’avventura immersi nella natura, potrete trovare ispirazione tra le fronde dei rami che avvolgono queste case vacanza davvero uniche! Ecco a voi alcune tra le più belle case sugli alberi recensite da Tripadvisor. A voi la scelta...

DALL'INGHILTERRA ALLE HAWAII, LA VACANZA E' SULL'ALBERO – In Inghilterra, precisamente a Canterbury si trova una casetta sull'albero che non ha davvero niente da invidiare al migliore degli hotel. L'abitazione si trova circa a sei metri di altezza e permette ai suoi ospiti di rilassarsi tra salici, conifere e alberi da frutto. La casa è così composta: 1 camera da letto per 2 posti letto, vasca idromassaggio, caminetto e veranda. Soggiorni a partire da 177 euro a notte.

Sempre in Inghilterra, ma questa volta tra gli alberi di Whippingham, sull'Isola di Wight, vi aspetta una piccola, accogliente casa tra gli alberi, di 2 camere da letto per 6 posti letto, adatta alle famiglie avventurose o a romantici soggiorni di coppia. E’ divisa in zona giorno composta da salotto e angolo cottura e zona notte con due camere da letto. L’esterno è dotato di un tavolo circondato dalle fronde degli alberi. Soggiorni a partire da 177 euro a notte.

Infine, l'ultima casetta sull'albero presente in terra inglese si trova nella natura di Taunton. Questa casa sull’albero è situata nel magnifico villaggio di Halse a Somerest, (Inghilterra sud-occidentale) in un’area di incredibile bellezza immersa nella natura tra Exmoor, Brendon, Blackdown e Quantock Hills. L'abitazione, di 2 camere da letto per 6 posti letto, ha una vasca idromassaggio privata e gli ospiti hanno la possibilità di utilizzare una piscina al coperto a pochi metri di distanza. Soggiorni a partire da 179 euro a notte.