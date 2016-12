Mahdia, la città della seta

foto Ente del Turismo Correlati Cartoline da Mahdia In Tunisia, precisamente a 205 km a sud di Tunisi, sorge una delle città più belle del Paese: Mahdia. Delizioso borgo di pescatori, noto per la produzione della seta, incanta chiunque lo visiti grazie alla bellezza delle sue spiagge, del suo mare e della sua cultura. Inoltre, durante il mese di maggio, c'è il Festival del mare di Mahdia. Un'occasione in più per visitare l'affascinante città tunisina.

MAHDIA, TRA MARE E STOFFE PREZIOSE - Mahdia, cittadina posizionata a 205 chilometri a sud di Tunisi, precisamente a metà strada tra Hammamet e Djerba, è nota per la sua antica storia legata alla pesca e alla produzione della seta. Antica capitale tunisina dei Califfi Fatimidi è una tra le più belle località del Paese. Mahdia, infatti, è famosa per le sue incredibili spiagge di sabbia bianca, per quel mare limpido e dai colori intensi e per quel suo volto ancora caratteristico e non deformato dal turismo di massa. E per chi desidera unire alle bellezze naturalistiche tutto il fascino della storia e dei monumenti, Mahadia offre un grazioso centro storico che si sviluppa attorno alla moschea con vicoli e piazze, luoghi di ritrovo della gente del posto. Nel centro della cittadina, raggiungibile attraverso una bellissima porta, si trova poi il tradizionale quartiere antico, la medina, dove tra i coloratissimi souk (mercati) si trovano le più disparate botteghe: quelle dei sarti, fornai, erboristi, orafi e fabbri.Tra una passeggiata e l'altra attraverso le storiche stradine, non dimenticatevi di dare un'occhiata al faro della città e alla rocca dalla cui terrazza si gode un bellissimo panorama dei cortili interni delle case, così ricchi di natura e dal fascino misterioso. Infine, nelle pianure circostanti, la regione degli ulivi, si trova El Jem, uno straordinario anfiteatro romano. La struttura è a soli 30 km da Mahdia e può essere raggiunta anche con i louage, taxi collettivi (una specie di pulmini dal costo contenuto). Infine, se desiderate acquistare, o semplicemente ammirare, le stoffe delle ricamatrici della città, vere e proprie opere artistiche, dirigete i vostri passi verso il mercato cittadino del venerdì. Ne vale la pena.