New York da una prospettiva insolita

A New York va di moda visitare la città da una prospettiva un po' diversa, di quartiere in quartiere ma al di fuori delle mete turistiche tradizionali. L'iniziativa si chiama ''Neighborhood x Neighborhood'' e questo mese propone itinerari e iniziative nel quartiere di South Bronx . Un modo unico e originale di conoscere la Grande Mela.

NEIHBORHOOD X NEIHBORHOOD - Un viaggio a New York spingendosi oltre gli itinerari turistici tradizionali è quello che propone l'iniziativa ''Neighborhood x Neighborhood'', lanciata dal sindaco della Grande Mela Bloomberg e NYC&Company, ente del turismo di New York City. L'iniziativa promuove il turismo nei cinque quartieri al di fuori delle mete turistiche tradizionali della citta'. Un modo fuori dall'ordinario per visitare New York e scoprire perle nascoste ed attivita' alternative.Il programma di Neighborhood x Neighborhood è partito il mese scorso dalla promozione del quartiere di Bushwick, per poi proseguire verso il quartiere di Fort Greene, Williamsburg e per finire, Brooklyn. E per chi sceglie di vivere questo nuovo modo di visitare la città di New York City, all'arrivo al North Williamsburg terminal, verrà accompagnato in una gustosa visita al Brooklyn Cupcake. Il preferito dai residenti, propone una serie di cupcake dai gusti insoliti, quali tiramisù, guava con queso e French toast.

BASEBALL, CUCINA E CULTURA NEI QUARTIERI DEL SOUTH BRONX – Il programma di Neighborhood x Neighborhood nel mese di aprile promuove i musei, i teatri, i ristoranti, così come le attrazioni sportive e culturali di Concourse, Melrose e Mott Haven del quartiere di South Bronx. L’architettura Art Deco, la celebre squadra di baseball del New York Yankees, ma anche musei, istituzioni culturali e ristoranti caratterizzano l’area del South Bronx, facilmente raggiungibile grazie a tre linee della metropolitana (la B, la D e la 4) e situata a breve distanza da Manhattan. E per godere al meglio di tutti i tesori offerti dal quartiere c'è il Bronx Culture Trolley, un servizio di trasporto che porta i visitatori alla scoperta dei principali punti di interesse del South Bronx Cultural Corridor. Infine, per rendere l’esperienza ancora più originale, il primo mercoledì di ogni mese i tour si svolgono a bordo di repliche di tram del XX secolo con fermate alle più importanti attrazioni e ristoranti del distretto.

DA NON LASCIARSI SFUGGIRE - Lo Yankee Stadium è una delle più importanti icone della città, dove vengono disputate le partite della celebre squadra di baseball della Major League. Tutto l’anno, inoltre, è possibile partecipare a tour guidate e visitare il museo del baseball che si trova all’interno dello stadio. Il ristorante NYC Steak è aperto nei giorni delle partite: qui si possono gustare succulente bistecche e scegliere tra 27 vini al bicchiere, un tributo alle 27 medaglie come Campioni del Mondo degli Yankees.

Mentre, per chi desidera vedere le partite comodamente seduto al tavolino di un locale, a poca distanza dallo stadio è possibile brindare alle vittorie degli Yankee o vedere le partite in diretta televisiva alla Yankee Tavern, uno dei locali più amati nel Bronx, tutto decorato con oggetti originali degli Yankees. Da non perdere anche il Bronx General Post Office che ospita nella sua lobby una vera e propria galleria con 13 murales dipinti tra il 1938-39 dall’artista socialista realista Ben Shahn e da sua moglie Bernarda.