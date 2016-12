La Repubblica Dominicana mostra le sue oasi

foto Ente del Turismo Correlati Repubblica Dominicana, vacanza "green" Quando si pensa alla Repubblica Dominicana, la prime immagini che vengono in mente sono sicuramente quelle delle incantevoli spiagge di sabbia bianca, dei balli a suon di salsa e merengue, e di tutte le bellezze custodite dalla sua capitale Santo Domingo. Non tutti conoscono invece la Repubblica Dominicana come vero e proprio paradiso ecologico. Una destinazione ideale per gli amanti dell’eco-turismo, ricca di luoghi ancora tutti da scoprire, parchi e lagune, specie animali protette e tanta natura rigogliosa e incontaminata.

Tutti i luoghi per una vacanza green Parco Nazionale Los Tres Ojos, Santo Domingo. Sito nei pressi della città di Santo Domingo questo parco è composto da laghi sotterranei e caverne che un tempo servirono da rifugio per le popolazioni indigene. Visitando queste grotte, si possono ammirare splendidi petroglifi (incisioni rupestri) antichi. Tre laghi sono sotterranei, mentre uno si trova in superficie. Il Lago de Azufre è il primo lago “nascosto” della Repubblica Dominicana e si colloca ad una profondità di quasi 5 metri. Se si visita al mattino, si avrà la possibilità di ammirare come i raggi solari creano giochi di luce spettacolari sull’acqua. Il Lago de las Damas va invece visto la sera, dato che i giochi di luce al tramonto creano colori contrastanti spettacolari sulla sua superficie. Il terzo, e più riparato dal sole, è il Lago de la Nevera, che si trova a quasi 6 metri di profondità. Da qui, a bordo di una barchetta, è possibile raggiungere l’ultimo lago, il Lago Los Zaramagullones, il più profondo di tutti (quasi 8 metri) e l’unico di superficie, che fu scoperto solo nel 1975. Tra le bellezze faunistiche e gli alberi che si possono ammirare qui, si ricordano: i mogani, le acacie e una varietà di felci che sono tra le più antiche e grandi dell’isola. Mentre tra gli animali è facile trovare: pipistrelli, diverse varietà di pesci d’acqua dolce, gamberi di fiume, tartarughe, gli uccelli zurmagullones, i parrocchetti e i colibrì. La penisola di Samanà. La penisola insieme alla sua baia costituisce uno dei tratti di costa più affascinanti di tutta la Repubblica Dominicana. Qui vi aspettano laghi spettacolari, paesaggi marini, lagune e antichi villaggi come Sánchez o il capoluogo Santa Barbara de Samanà, con le sue case in legno in stile romantico-vittoriano. Nella baia di grande interesse è il parco naturale de Los Haitises che ospita mangrovie, grotte ornate da disegni rupestri precolombiani, una ricca foresta tropicale, uccelli tropicali multicolore e lamantini. Mentre se siete amanti del mare, dirigete i vostri passi verso Las Terrenas. Posta nella regione di nord-est della Repubblica Dominicana, Las Terrenas propone, infatti, chilometri di spiaggie bianchissime e un mare cristallino. Per dirigersi da Samanà a Las Terrenas, vale la pena prendere la strada panoramica in direzione El Limòn, dalla quale si può ammirare il Salto del Limòn, una cascata alta più di 30 metri, Infine non tralasciate di visitare il Santuario delle Megattere, vero paradiso delle balene.