23 giugno 2014 Alle Seychelles tra atolli corallini e natura selvaggia Situate a soli 1600 km dalla costa dell’Africa orientale sono un vero e proprio paradiso terrestre Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:21 - Voglia di spazi infiniti, mare selvaggio e una natura da mozzare il fiato? Bene, allora state desiderando le Seychelles che con tutti i suoi atolli corallini, le sue spiagge lunghissime e allo stato naturale e una natura che ha del primitivo non vede l'ora di accogliervi per farvi assaporare il paradiso. Buona vacanza!

TRA ATOLLI CORALLINI E SPIAGGE BIANCHISSIME - Situato a 1600 km dalla costa dell’Africa orientale, in pieno Oceano Indiano, le Seychelles sono un arcipelago con oltre cento atolli corallini, e con le tre isole centrali: Mahè, Praslin e La Digue di granito. Cosa andare a visitare: sicuramente Praslin è la seconda isola in ordine di grandezza delle Seychelles. La sua vegetazione è così particolare che per lungo tempo si pensò fosse il Giardino dell’Eden. Nella straordinaria foresta della Vallée de Mai cresce infatti l’incredibile palma del Coco-de-Mer i cui frutti sono la replica esatta, da parte di Madre Natura, di un bacino femminile mentre uno dei più rari uccelli al mondo, il pappagallino nero, svolazza qua e là nel crepuscolo. E se non avete idea di dove alloggiare c’è sempre l’albergo eco-friendly Les Lauriers Eco Hotel & Restaurant a pochi passi dalla lunga e bianchissima spiaggia di Cot d’Or.

A 30 minuti di volo da Mahè, poi, nel blu dell’Oceano Indiano, sorge Denis: un'isola privata a forma di corno, di origine corallina, con spiagge di sabbia bianca e soffice. La barriera corallina che la protegge è casa per una ricca fauna marina e l’interno dell’isola, una foresta verde smeraldo, è la tana ideale per numerose specie di uccelli. Unico insediamento dell'isola è il Denis Private Island che si rifornisce dalle coltivazioni, dagli allevamenti e dai laboratori locali. L'impatto ambientale è inesistente grazie ad una attenzione estrema alla conservazione degli equilibri naturali con criteri di ecosostenibilità. Verrete invitati ad esplorarla attraverso i sentieri che la attraversano, a visitare la fattoria per scoprire la laboriosità di chi vi si dedica e ad essere parte attiva del progetto di rispetto e conservazione della natura.

E poi ancora: Cousin Island, riserva naturale privata che ospita rarissimi esemplari di mammiferi originali dell’arcipelago (come ad esempio la tartaruga gigante di Aldabra) che non hanno subito alcuna contaminazione con fauna esterna e soprattutto non essendo mai stati predati, non temono l’uomo e si avvicinano spontaneamente. Qui vivono ben cinque specie di uccelli endemici tra i quali il Magpie Robin e l’Usignolo delle Seychelles oltre che una fauna varia/multiforme e una vita marina spettacolare. Da settembre a gennaio poi l’isola offre uno spettacolo straordinario: le tartarughe di mare raggiungono la spiaggia per deporre le uova.



NEWS E CURIOSITA’ DAL MONDO SEYCHELLES - Da poco tempo le Seychelles danno il benvenuto ad un nuovo sentiero ‘National Heritage Treasure’ sull’isola di Praslin. L’eco resort Iles Des Palmes, in collaborazione con National Heritage Foundation, ha infatti aperto al pubblico un nuovo sentiero che comprende la visita ad un antico relitto di pirati del XVII secolo, alle rovine di un’antica distilleria di profumi e alle coltivazioni tipiche di spezie. Un tour alla scoperta della biodiversità dell’arcipelago e della vita dei pirati del passato, tra cui il più famoso Le Vasseur La Buse. Il tour si aggiunge alle numerose opportunità di escursioni nell’entroterra delle isole e si aggiunge alla lista delle attrazioni di Praslin.

Mentre per tutti coloro che amano gli animali l'ultima novità è che il pappagallo nero delle Seychelles prima ritenuto una sottospecie del pappagallo Vasa del Madagascar, è ora classificato come una specie distinta, Coracopsis barklyi, grazie agli studi compiuti dal SIF (Seychelles Island Foundation). Così arriva a 13 il numero totale di specie di uccelli endemiche delle Seychelles, che diventano quindi, una destinazione sempre più interessante per gli amanti della natura. La flora e la fauna locali possono essere facilmente osservate su tutte le isole principali dell’arcipelago e, in particolare, il pappagallo nero vive a Praslin, nella famosa foresta della Vallée De Mai.



Per maggiori informazioni: www.seychelles.travel www.seychelles.evolutiontravel.it