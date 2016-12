8 aprile 2015 Il top delle Baleari? Primavera a Formentera Aprile a maggio sono i mesi più adatti per un viaggio nell’Isla Bonita, itinerari in bici e a piedi con panorami mozzafiato Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:00 - Formentera, perla delle Baleari, che gli spagnoli chiamano l'Isola bella, è pronta ad accogliere i tanti turisti che desiderano trascorrere una vacanza tra relax, sport e natura. Dopo la pausa invernale, sono ripresi infatti a pieno ritmo i collegamenti diretti dall’Italia con Ibiza, dalla quale è possibile poi raggiungere Formentera in soli 30 minuti di traghetto.

Con l’inizio della bella stagione e la riapertura dei collegamenti diretti con le Baleari, Formentera, l’Isla Bonita, si prepara ad accogliere i turisti. Passeggiata da faro a faro, Itinerario cicloturistico familiare e Formentera fotografica sono solo alcuni dei tanti appuntamenti della primavera 2015.I colori e i profumi della natura durante la primavera sono i protagonisti assoluti sull’Isla Bonita, che conquista i turisti con la sua veste più dolce. Il clima mite e soleggiato di aprile e maggio è infatti ideale per chi desidera trascorrere giornate di sole e tranquillità, ma anche per chi ama le vacanze attive, tra sport ed eventi.



Itinerari in bicicletta o a piedi - I più romantici potranno scegliere la lunga ma non faticosa Passeggiata da faro a faro: la Mola e Cap de Barbaria, ai punti opposti di Formentera, sono separati da un percorso di circa 20 chilometri e rappresentano i luoghi più suggestivi dell’isola, dove poter assistere rispettivamente ad albe e tramonti mozzafiato. Per grandi e piccoli è stato pensato l’Itinerario cicloturistico familiare, in programma per il 19 aprile. Formentera è un’isola particolarmente adatta a un viaggio in famiglia, e con i suoi percorsi ciclabili si presta ad essere visitata in assoluta tranquillità. La cucina è gustosissima e all'insegna della genuinità: da non perdere l'Arroz marinera, risotto ai frutti di mare e il Guisat freschissimo mix di pesce bollito con patate.



Fotografi in gara - Gli appassionati di fotografia e arte non potranno invece perdere Formentera Fotografica, in programma dal 30 aprile al 3 maggio a Sant Francesc, con master class rivolte a fotografi professionisti e amatori (www.formenterafotografica.com).



Per aggiornamenti su Formentera: www.formentera.es



Condizioni atmosferiche in tempo reale: www.meteo.it