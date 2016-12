Ottobre a Formentera: sport, feste e cultura

12:08 -

Amate Formentera ma credete che ottobre non sia la stagione adatta per visitarla? Dovete ricredervi perché tra appuntamenti gastronomici, sport, feste tradizionali e cultura è proprio questo il periodo migliore per scoprire l'anima più autentica dell'isola. Durante il mese d'ottobre Formentera ospita infatti la campagna “Descubre Formentera en Octubre”. Siete pronti a godere di tramonti mozzafiato, spiagge candide, mare dalle mille sfumature di blu e di una natura incontaminata? E l'Isla bonita si conferma per l'ennesima volta un paradiso da vivere durante tutto l'anno.

ISLA BONITA: GASTRONOMIA, FESTE E SPORT – Il primo appuntamento con la campagna “Descubre Formentera en Octubre” è l'attesissima "Semana de Fotografìa Submarina" che inizia il 30 settembre. Un evento che sull'Isla bonita trova la sua sua massima espressione. Qui, infatti, si trovano fondali marini fra i più belli e vivi di tutto il Mediterraneo. La rassegna artistica richiama sull'isola tutti gli appassionati d'arte fotografica che desiderano mostrare i loro lavori migliori per candidarsi a ricevere il premio della critica.

Durante i primi due weekend d'ottobre, per l'esattezza dal 4 al 6 e dall'11 al 13, torneranno poi i "Fines de Semanas Gastronómicos": gli appuntamenti più gustosi dell'isola. Sei giorni all’insegna del buon cibo con il coinvolgimento di diversi ristoranti e locali dell’isola intenti a preparare piatti della tradizione come la classica Ensalada Payesa, i deliziosi Calamars a la Bruta o il Flaò, dolce tipico di Formentera a base di formaggio.

Ma gli eventi ottobrini non finiscono qui. Dopo gustosi pranzi vista mare, per recuperare la siluette messa a dura prova dai buonissimi piatti dei "Fines de Semanas Gastronómicos" non c'è niente di meglio che un po' di sport. Allora tenetevi liberi per il 5 e il 12 ottobre. Il 5 ottobre si svolgerà infatti la Maratona, mentre il sabato successivo, 12 ottobre, l’Associazione Amici di Formentera organizzerà un’imperdibile Walking Tour che toccherà i più bei punti dell’isola raggiungendo quest’anno anche il promontorio di Es Palmador.

Mentre per tutti coloro che amano la tradizone e le feste sempre il 12 ottobre si svolgerà a Formentera uno degli appuntamenti più importante del mese: "Festa della Madonna del Pilar", evento annuale vissuto con particolare entusiasmo dagli abitanti che si svolge nella suggestiva zona del Far de La Mola.

Negli stessi giorni la Mola è animata dall’Oktoberfest: un appuntamento che sta riscuotendo sempre più successo e che coinvolge ogni anno molte persone desiderose di trascorrere una serata in allegria nell’area più panoramica di tutta l’isola.

FORMENTERA, L'ULTIMO PARADISO DEL MEDITERRANEO - Raggiungibile solo in barca da Ibiza, Formentera, nonostante la sua “vocazione” mondana, resta ancora un luogo tranquillo lontano dallo stress e dalla massificazione. Un'isola da girare in bicicletta alla scoperta delle innumerevoli spiagge bianche bagnate da una mare sorprendentemente trasparente. Qui, è possibile trovare dalla tipica caletta solitaria alle spiaggia più popolare, fino ad arrivare a quella più esclusiva dove è prassi la “caccia al volto noto”. Per chi cerca relax ci sono le spiagge di Ses Illetes, nel punto più a nord dell’isola, e le bellissime calette Il Pirata e Juan y Andrea, Cala Saona e la spiaggetta di Es Pujols. Da Illetes, nei giorni di bassa marea, è possibile raggiungere a piedi l’isoletta di Espalmador per godersi il sole sulla Platja de S'Alga. Gli 800 metri della Playa des Cavall d'en Borràs, vicino al porto di La Savina, offrono tranquillità e una suggestiva vista dell’isoletta di Es Vedrà. Llevant, nella zona nord-orientale dell'isola, è una spiaggia ancora più grande (1500 metri di lunghezza complessiva), delimitata da un bosco dove ripararsi nelle ore più calde della giornata. Es Calo, Migjorn e Sa Roqueta sono invece le spiagge più adatte a chi preferisce gli scogli.

Per maggiori informazioni sull'isola e per conoscere il programma completo degli eventi: www.formentera.es

E s seiete fortunati, sulle spiagge di Formentera potreste imbattervi nel vostro VIP preferito...