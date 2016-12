Estate nel Mediterraneo: le isole più richieste

11:09 - Per la vostra vacanza estiva state cercando un’isola del Mediterraneo dove trascorrere giornate indimenticabili tra mare cristallino e paesaggi suggestivi? Bene, date un’occhiata qui di seguito, per voi i lembi di terra adagiati nel mar Mediterraneo che hanno riscosso maggior successo per l’estate 2014. Prima posizione Maiorca, seconda e terza: Sicilia e Tenerife. E voi quale preferite?

A CIASCUNO IL PROPRIO PARADISO - La classifica delle 30 isole, stilata da Trivago, sulle isole più gettonate per l’estate 2014 nella zona tra Europa e Africa parte con Maiorca in prima posizione, seguita poi da Sicilia e Tenerife. Subito dopo il podio un’altra italiana, la Sardegna, che precede isole molto gettonate come Ibiza, meta top per i VIP di tutto il mondo, Creta, la più grande tra le isole greche, e Gran Canaria nell’Oceano Atlantico. Anche se fuori dal podio, la Grecia vince su tutte per il maggior numero di isole presenti in classifica, ben 11, seguita da Spagna con 8 e l’Italia con 6, infatti oltre Sicilia e Sardegna ci sono anche: Elba, Ischia, Capri e Lipari. Isole estremamente belle e per tutte le tasche, nelle greche Milo, Paro, Corfù, Zante e Io a luglio e agosto si spende in media dagli 81€ ai 91€ a camera doppia a notte e anche nelle isole spagnole Gran Canaria e Lanzarote non si superano i 100€. L’isola più cara, per chi rientra nel budget, è Mykonos dove si toccano i 268€ a notte, seguita da Formentera a 267€ e Ibiza 251€. Capri a 248€ supera Santorini (214€), seguita da Elba (187€) e Sardegna (184€).

Per ulteriori informazioni: www.trivago.it



La classifica:

1)Maiorca (Spagna)

2)Sicilia (Italia)

3)Tenerife (Spagna)

4)Sardegna (Italia)

5)Ibiza (Spagna)

6)Creta (Grecia)

7)Gran Canaria (Spagna)

8)Santorini (Grecia)

9)Malta

10)Minorca (Spagna)

11)Lanzarote (Spagna)

12)Rodi (Grecia)

13)Mykonos (Grecia)

14)Fuerteventura (Spagna)

15)Corfù (Grecia)

16) Corsica

17) Cipro

18) Elba

19) Ischia

20) Formentera (Spagna)

21) Zante (Grecia)

22) Madera (Portogallo)

23) Coo (Grecia)

24) Paro (Grecia)

25) Capri (Italia)

26) Milo (Grecia)

27) Io (Grecia)

28) Krk-Veglia (Croazia)

29) Hvar (Croazia)

30) Lipari (Italia)