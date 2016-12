Estate: 10 spiagge da sogno ai quattro angoli del mondo

14:32 - In attesa di partire per le vacanze, o semplicemente per sognare in queste prime giornate afose di inizio estate, ecco dieci spiagge fantastiche ai quattro angoli del mondo selezionate dai viaggiatori della comunità di TripAdvisor. Una panoramica da sogno, tra mari limpidissimi, sabbia borotalco e ambienti esotici, da contemplare per lustrarsi gli occhi. La più vicina è la celebre spiaggia del Relitto di Zacinto, la più meridionale delle Isole Ionie, in Grecia; la più lontana è la spiaggia di Whitehaven nelle omonime isole in Australia.