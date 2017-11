La gastronomia altoatesina è un tripudio unico di sapori e profumi in grado di mixare sapientemente cucina tirolese, piatti di tradizione alpina, specialità mediterranee e gusti internazionali. I cinque Mercatini Originali offrono un vero e proprio percorso culinario tra i piatti regionali e locali.



Tra krapfen e caldarroste - Brunico propone, tra le varie delizie, gli “strauben”, le deliziose fritelle con marmellata presso lo stand Großmutters Küche e la rosticciata con speck, patate e insalata di crauti presso lo stand Brunegga Hitte. Per la prima volta, inoltre, Brunico avrà piatti vegani e vegetariani presso lo stand Karuna. A Vipiteno un tripudio di dolcezza con Herbert Ramoser che ingolosirà tutti i curiosi con i suoi Krapfen ripieni di marmellata o castagne. A Bolzano non mancheranno le frittele di mele, i tradizionali Zelten, Stollen, Lebkuchen. Novità di questa edizione è l’angolo gourmet allestito in Piazza Municipio con una vasta scelta di street food. Merano sarà invece il regno della vellutata di formaggi di montagna bio con crostini di Schüttelbrot presso lo stand Markus & Peter e del rinomato gnocco di grano saraceno con cuore morbido di formaggio di malga dello stand Wunderbar.



Iniziative originali - Tutte le città dei Mercatini Originali hanno organizzato percorsi natalizi e visite guidate tra le vie del centro e nei dintorni cittadini. Brunico ad esempio, oltre i suoi “selfie points” allestiti in città, dove poter scattare foto e condividerle sui propri canali social, ha previsto delle visite alla scoperta delle eccellenze, della storia e delle particolarità del suo centro storico. A Vipiteno invece i percorsi toccano perfino le Miniere di Monteneve, per un’immersione avventurosa tra le cave di argento, piombo e zinco. Bressanone punta a un’offerta varia e diversificata: dalle visite “Bressanone a prima vista”, ai percorsi “A spasso per Bressanone by night”, fino ai tour storici-teatrali, a cavallo tra Medioevo e modernità. Bolzano ospita visite guidate alla scoperta dei tesori artistico-culturali della città, mentre Merano – più languida e romantica – propone dedicati percorsi serali a lume di lanterna.



Per i più piccoli - I bambini vivranno invece la magia del Natale a Merano, in compagnia della mascotte Goldy, per decorare insieme, nella sua casetta, biglietti augurali, realizzare creazioni con il fimo e con le pigne. A Bressanone bimbi e genitori possono scrivere insieme gli auguri di Natale e spedirli poi dell’ufficio postale “Christkindl“ dal 24 novembre 2017 al 2 gennaio 2018. Ogni settimana la corrispondenza sarà inviata a Christkindl presso Steyr, dove verrà affrancata dai volenterosi aiutanti del Christkind (Gesù bambino). E poi… “L’Angelo di Natale di Bressanone” si presenta ai visitatori del Mercatino accompagnato da angioletti. Oltre alla sua partecipazione alla cerimonia di apertura il 23 novembre l’angelo sarà presente ogni sabato, per sorprendere i bambini presenti con piccoli regali.



Altri Mercatini di Natale in Alto Adige – Ma l’Alto Adige pullula di mercatini e iniziative natalizie. Ecco un breve elenco: Natale in Montagna al Lago di Braies (2-3 dicembre, 8-10 dicembre e 16-17 dicembre) ; Natale nelle Dolomiti a San Candido (24 novembre – 6 gennaio 2018) ; Trenatale sul Renon (24 novembre – 30 dicembre) ; Avvento Alpino a Sarentino (aperto tutti i fine settimana dell’Avvento dalle ore 10.00 alle 19.00) ; Magie natalizie al Lago di Carezza (2–3 dicembre, 7–10 dicembre e 16–17 dicembre, ore 10–20) ; Mercatino Polvere di stelle a Lana (2 dicembre-31 dicembre) ;Mercatino Val Martello (8 dicembre – 10 dicembre)



Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info/mercatini