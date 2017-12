Merano, benessere di montagna tra quattro valli incantate

Merano, capitale del benessere Istockphoto 1 di 15 Istockphoto 2 di 15 Istockphoto 3 di 15 Istockphoto 4 di 15 Istockphoto 5 di 15 Istockphoto 6 di 15 Istockphoto 7 di 15 Istockphoto 8 di 15 Istockphoto 9 di 15 Istockphoto 10 di 15 Istockphoto 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La città era considerata un luogo di cura sin dalla seconda metà dell'Ottocento: anche la famiglia imperiale austro-ungarica vi trascorreva lunghi periodi di villeggiatura, soprattutto durante l'inverno. Principi e nobili vi si recavano abitualmente, anche grazie alla comodità del collegamento ferroviario inaugurato nel 1881. Tra gli ospiti celebri che hanno fatto della città il loro luogo elettivo di relax basta ricordare l'imperatrice Sissi, gli scrittori Franz Kafka e Gottfried Benn. Gli scienziati e i medici dell'epoca consigliavano infatti la città per il suo clima mite e quasi mediterraneo e per la qualità dell'aria.



Con l'avvento del Terzo Millennio la città ha saputo cambiare la sua offerta turistica: ad attrarre i viaggiatori oggi, oltre a una natura incontaminata e al fascino di un centro storico antichissimo e ricco di edifici di grande interesse, ci sono una ricca offerta di attività outdoor, tanti eventi culturali e i numerosissimi prodotti gastronomici di eccellenza che trasformano la tavola in una festa di sapori.



Chi per il proprio benessere predilige soprattutto le discipline attive, trova ottime occasioni di sci e di escursionismo. A poca distanza dalla città si trova l’area sciistica Merano 2000 (www.meran2000.com/it), con piste soleggiate e rilassanti, ideali per chi ama le discese soft e per le famiglie con bambini. L’apertura è prevista per l’8 dicembre, con 40 chilometri di piste, per lo più di media difficoltà, grandi spazi per i bambini e piste illuminate per lo sci notturno. Chi invece preferisce le passeggiate, a piedi o con le ciaspole, o il trekking, ha solo l’imbarazzo della scelta. Merano, grazie alla sua posizione centrale, offre una fitta rete di sentieri escursionistici di vario grado di difficoltà sempre in perfette condizioni, dai percorsi appena fuori dalla città (molto apprezzata ad esempio è la facile passeggiata invernale dei Sentieri d’Acqua meranesi che percorrono in undici diverse tappe le rogge che circondano la città), fino agli impegnativi sentieri di alta montagna in Val d’Ultimo, Val Passiria, Val Venosta o Val Senales, adatti anche ai “duri” del trekking.



Chi poi preferisce non uscire dal centro abitato può seguire le rive del fiume Passirio, lungo la Passeggiata d’Inverno o la Passeggiata d’Estate, più soleggiata la prima, più ombrosa la seconda, e trovarsi subito immerso nella natura e nella quiete. Il centro, con la sua animazione, i negozi, i caffè e i ristoranti offre invece una meta di fascino per una puntata all’insegna dell’allegria, della convivialità e dello shopping. In questo periodo, poi, le bancarelle magiche del mercatino di Natale, lungo il corso del Passirio, sono una vera full immersion nelle magiche atmosfere della Festa più dolce dell’anno.



Chi ama invece il wellness in senso stretto, può approfittare dell’acqua termale ricca di certificate proprietà curative, delle quali godere presso le Terme di Merano. L’acqua proviene da Monte San Vigilio a Lana, una zona in cui abbondano le rocce granitiche che arricchiscono l'acqua piovana con radon, fluoro e metalli rari, utili nel trattamento di alcune malattie croniche delle vie respiratorie e delle malattie reumatiche delle articolazioni. Le Terme non sono però l’unica struttura in cui prendersi cura del proprio benessere: per coccolarsi nei mesi dell’inverno.



La città offre anche strutture alberghiere che fanno del wellness una vera filosofia di ospitalità, e vantano una lunga tradizione. In particolare il Villa Eden Leading Park Retreat (www.villa-eden.com) offre una cornice di quiete assoluta in cui riposare il corpo e la mente, rimettersi in forma e imparare a prendersi cura di se stessi a cominciare dall’alimentazione e dallo stile di vita. Il resort si trova in una splendida casa liberty situata nella zona residenziale della città. I programmi di benessere sono supportati da un progetto scientifico rigoroso, a cominciare da un accurato check up iniziale: grazie a queste informazioni viene poi compilato un programma di alimentazione e di trattamenti benessere personalizzati e modulati sulle esigenze e sui desideri di ciascun ospite. Chi vuole (o deve) perdere peso può scoprire che non si tratta di una missione impossibile e che si può dimagrire senza rinunciare a mangiare delle cose buone. La cucina è deliziosa, tanto da compensare con il gusto le piccole rinunce a cui ci si deve sottoporre per la propria linea. Naturalmente, chi non segue un regime restrittivo può scegliere in un ricco menù di proposte stuzzicanti e golose. La linea si ottiene anche con alcuni trattamenti specifici, anche con l’ausilio di macchinari modernissimi e di provata efficacia, e con l’attività fisica a basso impatto, non finalizzata all’agonismo ma al relax e all’allungamento muscolare: ci si può avvalere dell’ausilio di un personal trainer o di diverse lezioni quotidiane, tra cui lo yoga. Tutto questo in un contesto raffinato e improntato al massimo comfort, in cui l’ospite è coccolato e seguito con ogni attenzione, in un’atmosfera sempre calda e cordiale.