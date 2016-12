A Milano per "Navigarmangiando"

A Milano, è ripartita l'iniziativa, promossa dal Consorzio dei Navigli milanesi, “Navigarmangiando” . Un modo insolito per scoprire, in battello, le bellezze del Naviglio Grande , i prodotti gastronomici e il pregiato territorio della zona ovest della provincia di Milano. Novità di quest'anno: il doppio appuntamento settimanale del venerdì e del sabato.

NAVIGARMANGIANDO, MERAVIGLIE LUNGO IL NAVIGLIO GRANDE - L'iniziativa quest'anno propone anche appuntamenti fiffi ogni venerdì e sabato. Ecco le proposte dell'itinerario del venerdì: partenza alle ore 20.00 dall'approdo di San Cristoforo, di fronte al Club Canottieri Olona (Alzaia Naviglio Grande 146 Milano). La serata inizia con un buon aperitivo da gustare in battello mentre si naviga dalla Chiesa di San Cristoforo a quella di Santa Maria delle Grazie e poi ancora nei pressi del Vicolo dei Lavandai e del ponte dello "Scodellino", antico ingresso doganale della città che precedeva la Darsena e che ha visto passare merci preziose come i Marmi del Duomo di Milano.

Lentamente poi si ripercorre il tragitto a ritroso fino a raggiungere il molo del Club Canottieri Olona (ore 21.00 circa) per poi raggiungere il ristorante "La veranda sul Naviglio" situato all´interno del Club. Qui, degusterete i migliori prodotti tipici della cucina regionale italiana in programma, serviti in giardino e al suono di tanta buona musica. Costi: aperitivo a bordo € 24,00, aperitivo a bordo + cena € 49,00, solo cena € 38,00.

Mentre tutti i sabato si parte da Milano, ore 19.30, Alzaia Naviglio Grande 4, per raggiungere Trezzano sul Naviglio alle 20.30. Cena in ristorante tipico e alle 22.30 rientro a Milano navigando il Naviglio Grande, in notturna. L´arrivo è previsto per le ore 23.30. Lungo il tratto di navigazione con partenza da Milano ammirerete il Vicolo dei Lavandai, la Chiesa di San Cristoforo, uno dei simboli di Milano e passerete dalle città di Buccinasco e Corsico per poi giungere all´ormeggio di Trezzano sul Naviglio, appena prima dello storico ponte a "dorso di mulo". Costi: 48,00 euro a persona, tutto incluso.