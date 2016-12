Alta Pusteria, le Dolomiti formato famiglia

L' Alta Pusteria, Terra delle Tre Cime è la meta ideale per le vacanze in famiglia: percorsi e sentieri tematici, rinfrescanti bagni in piscina, parchi gioco e faunistici, gite in carrozza trainata da cavalli e molto altro ancora per un'estate all'insegna del divertimento e del relax per grandi e piccoli. In Alta Pusteria non mancano confortevoli hotel e accoglienti masi, perfetti per accogliere le famiglie che desiderano trascorrere le proprie vacanze e momenti unici tra le Dolomiti altoatesine.

Grandi e piccoli che desiderano immergersi nella vita contadina tradizionale possono partecipare alle visite guidate al maso didattico Lechnerhof a Braies dove svolgono le attività quotidiane, dal foraggiamento degli animali alla mungitura delle capre, oltre alla raccolta delle uova. La giornata si conclude con una degustazione di formaggi e tanta musica. Per chi invece desidera conoscere le fasi della lavorazione del latte e la produzione casearia c'è il tour del Mondolatte Tre Cime a Dobbiaco.



Il mondo delle Pietre - Anche quest'anno torna Dolomiti Ranger, per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni: una guida esperta conduce i piccoli Ranger attraverso un percorso didattico su Il mondo delle pietre allestito nel Parco Naturale Tre Cime e nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies. Per tre giorni, i ragazzi hanno la possibilità di conoscere nozioni sulla roccia dolomitica partecipando ad escursioni, a lezioni interattive e a una passeggiata notturna sotto le stelle a San Candido o a Villabassa.



A contatto con la natura- A Dobbiaco c'è il Mondo Magico della Foresta: dove i bambini possono giocare, ma anche conoscere i boschi in un modo ludico e interattivo. L'Alta Pusteria presenta tante altre aree gioco come il parco “Kinderalm” sul Monte Elmo a Sesto, dove è possibile scatenarsi tra autentiche piccole baite, il Kurpark e l'Adventureland a Villabassa , ricchi di attrazioni tra funivie, dondoli, piramidi per gli scalatori in erba, per una giornata all'insegna dell'avventura e della scoperta. Ci si può cimentare in tanti sport, dal nuoto all'arrampicata, dal tennis al minigolf, tutti nella Dolomiten Arena a Sesto e Nordic Arena a Dobbiaco. Per i piccoli amanti delle due ruote, poi, il Consorzio Turistico Alta Pusteria propone la Stoneman Kids a Sesto: un'avventura in bicicletta su un percorso di 14 km. Per i più piccini è possibile essere accompagnati dai genitori e scegliere un'escursione di 6 km. Lienz offre invece un percorso ciclabile adatto a tutte le età con la possibilità di fare ritorno a San Candido in treno, grazie alla convenzione con il trasporto pubblico locale.



Alla scoperta della fauna alpina - Sulla Croda Rossa, a Sesto, vivono gli unici esemplari di renne esistenti in Italia: arrivate dalla Finlandia, sono la gioia dei bambini, che possono far visita alla loro casa e assistere al momento del pasto. Nel Parco Fauna a Dobbiaco si trovano poi cervi, daini, gufi e tanti altri animali, nella cornice naturale delle Dolomiti. Emozioni ad alta quota - L'attrazione più adrenalinica delle Dolomiti di Sesto è sicuramente il Fun-Bob per sfrecciare a tutta velocità sulle pendici del Monte Baranci a San Candido. I bambini si divertono invece sulla pista di tubing estiva o durante le feste organizzate – ogni venerdì, - con laboratori artistici, giochi di gruppo e gonfiabili. (dal 17 luglio al 28 agosto 2015)



Il meritato riposo a San Candido - E dopo una lunga giornata l'ideale è un tuffo nella piscina coperta Acquafun a San Candido: una vera oasi alpina, con vista sulle montagne, con scivoli e cascate d'acqua per il divertimento dei bambini, oltre a un reparto wellness con trattamenti e massaggi dedicato al benessere di mamma e papà.



