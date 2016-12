La Valtellina dalle strade del vino

15:16 - Per il ponte del 25 aprile avete in mente una bella vacanza tra natura, buoni sapori e soprattutto eccellenze vinicole? Bene, dirigete i vostri passi verso la Valtellina. Qui per ogni zona di produzione del Valtellina Superiore DOCG corrisponde una Strada del Vino: Grumello, Inferno, Maroggia, Sassella, Valgella . Una buona occasione per scoprire il territorio, i suoi colori e tutti i sapori dei suoi borghi storici.

- Per quanto riguarda l'itinerario attraverso le eccellenze frail programma è il seguente: 1 giorno arrivo in mattinata a Piuro, visita a Palazzo Vertemate Franchi, una delle più prestigiose ed affascinanti dimore cinquecentesche. Da qui il viaggio prosegue con una passeggiata nello splendido vigneto e subito dopo si parte alla scoperta della Cantina Mamete Prevostini a Mese. Pranzo a base di prodotti del territorio. Nel pomeriggio visita dell'affascinante centro storico di Chiavenna con la scoperta dei suoi palazzi. Partenza per Verciaia, arrivo e sistemazione presso Hotel Saligari. Cena tipica presso uno dei ristoranti della zona. Pernottamento. Secondo giorno: dopo la prima colazione partenza per Morbegno. Visita del bellissimo centro storico, con i suoi palazzi, le sue cantine storiche, i negozi che offrono le eccellenze territoriali. Il pranzo sarà consumato presso l'Osteria del Crotto o presso l'Antica Osteria Rapella a Morbegno. Qui Maurizio, lo chef, vero promotore del territorio, trasformerà con abilità e passione l'integrità delle materie prime. Nel pomeriggio prosegue la visita fino alla partenza per il rientro.Un altro itinerario interessante proposto è sicuramente:si sviluppa invece in questo modo. Il viaggio di due giorni si parte alla scoperta della zona di produzionedel Valtellina Superiore Valgella DOCG tra incisioni rupestri, campi di grano saraceno e palazzi nobiliari. Le cantine visitabili sono davvero tante, a Chiuro ci sono: Folini, Balgera e Nino Negri mentre verso Ponte in Valtellina troviamo la cantina Le Strie. Il pranzo è libero ma può essere sostituito con assaggi che accompagnano le degustazioni. E' possibile prenotare. La scoperta prosegue con S. Giacomo di Teglio, le cantine F.lli Bettini e Sandro Fay e con Tresenda, La Perla. Nel tardo pomeriggio arrivo e sistemazione presso l'hotel. La cena si svolgerà in uno dei locali di Teglio, cittadina conosciuta come la patria del pizzocchero,dove sarà possibile assaporare il piatto simbolo della tradizione culinaria valtellinese. Pernottamento presso una delle strutture socie della Strada del Vino, alberghi e B&B dislocati lungo i paesini che costeggiano la Strada del Valgella.Infine il secondo giorno del tour porta alla scoperta di Tirano. Qui si visiterà il bellissimo centro storico, Palazzo Salis e il Santuario dell'apparizione con l'antico organo. Le cantine che verranno visitate sono: Rivetti e Lauro. Il pranzo potrà essere consumato presso uno dei locali tipici della zona. Nel pomeriggio abbiamo l'imbarazzo della scelta fra le numerose possibilità di visite a bellissime cantine: Conti Sertoli Salis, Contadi Gasparotto e Plozza. Prima della partenza consigliamo un aperitivo nella corte della suggestiva VINERIA di Tirano. In serata partenza per il rientro. Percorrendo invece la, a piedi o in bicicletta, un percorso che si snoda da Morbegno a Sondrio fino a Tirano, si potranno ammirare i vigneti delle alpi retiche. E per valorizzare questa fondamentale area tematica del turismo valtellinese ecco che Valtellina Turismo Tour Operator ha creato pacchetti ad hoc con la collaborazione degli operatori locali e delle tante risorse che nel territorio concorrono all'accoglienza.