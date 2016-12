Portorose e Pirano: la Slovenia più bella

foto Ufficio stampa Correlati Portorose: Slovenia da scoprire Portorose e Pirano, in Slovenia, si trovano a soli 25 chilometri di distanza da Trieste. Qui il mare è splendido, si parla correntemente l'italiano, la cucina regala meravigliosi sapori di tradizione mediterranea e il sale marino è utilizzato in centri benessere all'avanguardia per un wellness senza confini. Ma non sono questi gli unici motivi per regalarsi una vacanza in questa parte di Slovenia, meta emergente delle rotte turistiche internazionali. Portrose è anche un brillante e animato centro balneare che offre numerose opportunità di divertimento. in, si trovano a soli 25 chilometri di distanza da Trieste. Qui ilè splendido,, laregala meravigliosi sapori di tradizione mediterranea e il sale marino è utilizzato inall'avanguardia per unsenza confini. Ma non sono questi gli unici motivi per regalarsi una vacanza in questa parte di Slovenia, meta emergente delle rotte turistiche internazionali. Portrose è ancheche offre numerose opportunità di divertimento.

Anche chi cerca un intrattenimento culturale resta soddisfatto: le due città conservano nella loro architettura e nella loro identità molte tracce di un passato antico. Le due cittadine furono al centro di contese tra diversi popoli, a cominciare dai Romani. Vennero poi i Veneziani, i Francesi, gli Austriaci e infine gli Italiani, in una continua lotta per controllare i traffici nel Mare Adriatico. Di questa storia lunga e complessa restano importanti influssi in una singolare fusione mitteleuropea di tradizioni. Portorose è stazione balneare elegante e mondana, con esclusivi alberghi di lusso, il casinò e tante offerte di locali per una vita notturna esuberante. Ma la punta di diamante della cittadina, definita "La piccola Montecarlo slovena", è la lunga spiaggia di sabbia, affacciata su una baia dal mare trasparente, in cui rilassarsi al sole nel pieno comfort di innumerevoli servizi. Qui si possono praticare anche sport di ogni genere, dalle lunghe camminate in riva al mare al nuoto, ma anche vela, subacquea, equitazione, tennis, escursioni in bicicletta e trekking. Gli alberghi più belli e lussuosi si affacciano su un'elegante passeggiata lungomare, dalla quale si può ammirare il bel paesaggio. Il clima, particolarmente mite, in tutte le stagioni, e le acque termali hanno fatto di Portrose una località di cura e soggiorno termale nota già nel XIII secolo. Oggi quest'antica vocazione è riproposta da strutture all'avanguardia, in cui coccolarsi in piena libertà e nel relax più assoluto. I diportisti possono invece approfittare del Marina di Portorose, che dispone di oltre 1000 posti barca per imbarcazioni fino a 25 m di lunghezza, e di appartamenti di lusso nelle adiacenze del porticciolo.