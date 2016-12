2 maggio 2014 Wild Atlantic Way, l'Irlanda selvaggia Con i suoi 2500 km è la strada segnalata più lunga del mondo. Un viaggio lungo la costa Ovest del Paese per un viaggio tra natura, storia e avventura Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:11 - In Irlanda c’è una strada che attraversa innumerevoli bellezze naturali e paesaggistiche. Una strada che conduce alla scoperta di frastagliate scogliere, isolette, spiagge sabbiose e incontaminate, profondi estuari e riparate insenature dove si affacciano porticcioli incantevoli e vivaci cittadine. Questo posto così affascinante è la Wild Atlantic Way, sulla costa dell’Ovest d’Irlanda. Una strada che si trasforma in un perfetto viaggio di primavera alla scoperta dell’anima selvaggia dell’Irlanda. Cosa state aspettando? La natura, gli spazi infiniti e l’aria dolce di una delle terre più verdi del mondo vi aspetta.