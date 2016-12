Laghi della Carinzia: acque cristalline, sole e sport

11:50 - Chi l’ha detto che una vacanza al lago è noiosa e un po’ triste? Per verificare personalmente il contrario il luogo adatto si trova nel sud dell’Austria ed è la Carinzia. Siete pronti a godere di acque a temperature “balneari”, raggi di sole come se foste al mare e panorami mozzafiato? Bene, date un’occhiata qui di seguito e scegliete il lago che preferite. E preparatevi a divertirvi con un po’ di sci nautico, kayak e windsurf ! Buon viaggio

DAL LAGO WORTHERSEE AL FAAKER SEE, ALLA SCOPERTA DEI LAGHI DELLA CARINZIA - Il Wörthersee è il più grande lago della Carinzia e sicuramente il più mondano. Qui potrete stendervi al sole per abbronzarvi per benino, pedalare lungo il lago oppure, se amate gli sport acquatici darvi al windsurf, al Stand-Up-Paddling oppure alla canoa. L’attrezzatura adatta la potete noleggiare nei centri nautici che sorgono ai limiti del lago che tra l’altro propongono anche corsi.E se siete degli amanti della cultura e dell’arte questo è proprio il lago che fa per voi. Aprite bene gli occhi perché il lago è attorniato da fastose ville della “belle epoque” che furono luoghi d’ispirazione per artisti famosi come Brahms e Mahler. Infine se avete desiderio di essere coccolati c’è anche la casa balneare Werzer’s Badehaus con la sua spa, le saune sul lago, la piscina riscaldata aperta tutto l’anno e le oasi relax. E per una perfetta conclusione di giornata ci sono sempre i bar lungolago che offrono ottimi cocktail e i ristorantini caratteristici che offrono piatti deliziosi tipici della cucina locale.



Se invece preferite acque calde, allora il vostro lago è il Klopeiner See le cui acque d’estate raggiungono temperature fino a 28°C. E per tutti gli sportivi è anche disponibile un programma sportivo gratuito “Kärntner Seenfitness” che fino al mese di settembre, dal lunedì al venerdì, propone moltissime opzioni di sport sempre sotto la guida di istruttori e personale qualificato. Novità di quest’anno è il “Giro dei sei laghi”, un itinerario giornaliero alla scoperta di sei magnifici specchi d’acqua partendo dal Klopeiner See.



Con una temperatura superiore ai 22 gradi, il Weissensee è da annoverare tra i laghi alpini più suggestivi. Qui potrete navigare tranquillamente accomodati su una zattera mentre vi verrà servito dell’ottimo pesce accompagnato da vini fruttati. E se siete in vacanza con i vostri piccoli ricordatevi che la guardia del parco naturale Robert Röbl è pronto a condurre i vostri bambini alla scoperta della natura e di tutti i suoi segreti. Durante un’uscita di “fish-watching”, ad esempio, i bambini impareranno a riconoscere le varie specie e osservare il fondo del fiume indossando speciali maschere in tutta sicurezza.



Poco più a sud, nella pittoresca valle Gailtal, si trova invece il Pressegger See, il lago più adatto a chi va in vacanza con i figli. Qui, infatti, c’è il parco divertimenti “1° Kärntner Erlebnispark”. Niente famiglia ma vacanza con la vostra dolce metà? Bene allora il lago che fa per voi è il Millstätter See, ina vera e propria oasi per i più romantici. E non è solo il panorama che rende questo luogo così passionale. Ci si mettono anche piccoli granati, chiamati “Feuerstein der Liebe” o pietra dell’amore. Da non perdere: le escursioni in barca alle prime ore del mattino tra le suggestive baie del lago che di costa in costa vi faranno scoprire insenature romantiche, passando sotto alberi maestosi fino a condurvi negli angoli più belli e nascosti del lago.



Mentre se amate il color turchese e acque calde e rilassanti allora il lago che fa per voi è il Faaker See, uno tra i laghi più meridionali d’Austria, e anche il più assolato. Qui, imperdibile è l’uscita in canoa tra le “Everglades” del lago, alla scoperta della fauna e della flora lacustri. Infine, il lago Ossiacher See con i suoi 11 chilometri è il più grande della zona turistica di Villach, il luogo preferito agli amanti della musica. Qui, infatti, si svolge il festival musicale “Estate Carinziana”. Ma il lago è famoso anche per la vasta offerta sportiva. In particolare i windsurfer apprezzano le condizioni eccellenti che il lago offre per la pratica di questo particolare sport. Musica, sport acquatici ma anche una pista ciclabile lunga 27 chilometri che si snoda tutt’intorno alle sponde, vero paradiso per gli amanti della bici.



Per maggiori informazioni: www.carinzia.at



