Dolomites Snow Festival: 27 anni con le sculture di neve

Trenta artist i provenienti da tutto il mondo, armati di filo spinato, seghe e palette, sono i protagonisti della 27esima edizione del Festival Internazionale delle sculture in neve, i n programma dall’11 al 13 gennaio 2017 a San Candido e dal 16 al 18 gennaio 2017 a San Vigilio , in provincia di Bolzano. Lo scopo è realizzare un capolavoro “glaciale” in soli tre giorni di tempo, partendo da un blocco di neve pressata e ghiacciati delle dimensioni di tre metri per lato. La giuria, chiamata a valutare e scegliere l’opera più bella, è il pubblico dei visitatori presenti nelle due località.

Gli artisti sono al lavoro negli angoli più suggestivi di entrambe le località, attrezzati con stivali di gomma, paraorecchie e guanti per resistere alle temperature rigide dell’inverno e al gelido materiale da modellare. Oltre agli attrezzi menzionati sopra, gli artisti, divisi in dieci squadre di tre elementi ciascuna, hanno a disposizione per plasmare le loro fantasiose creazioni, solo l’acqua che, nel gelo del clima di montagna, ghiaccia in pochi istanti.



Le sculture, realizzate negli angoli più caratteristici dei due paesi, faranno bella mostra di sé anche nelle penombre della sera, grazie ad impianti di illuminazione creati ad hoc che le rendono ancora più suggestive, e resteranno al loro posto finché il tepore della primavera non le scioglierà.

Per informazioni: www.snow-festival.com