Una App salva-San Valentino

14:54 - La proposta arriva da HotelTonight, con una particolare applicazione, scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale, grazie alla quale, in quattro semplici mosse, è possibile prenotare una stanza romantica per la notte del 14 febbraio, scegliendo tra una selezione dei migliori hotel disponibili. Il mercato di San Valentino è fiorente, nonostante la crisi: in Italia la festa degli innamorati fa spendere infatti, in media ogni anno, circa 900 milioni di euro, di cui 200 milioni per i fiori, 160 milioni in cioccolatini e 340 in soggiorni fuori città. A Verona, patria della storia d’amore più romantica di tutti I tempi, arrivano per l’occasione circa 1000 lettere che gli innamorati indirizzano a Giulietta.

Grazie alla App di HotelTonight la prenotazione si effettua con un semplice click: per l’occasione è possibile scegliere tra una serie di hotel convenzionati che permettono di allietare le coppie d’innamorati con offerte a loro dedicate: colazione e drink gratuiti, check-out posticipato e tante altre piacevoli sorprese. Il servizio si distribuisce su circa 250 destinazioni; naturalmente, non mancano le capitali europee e italiane: il fascino antico di Roma, l’atmosfera romantica di Venezia e l’eleganza di Firenze. Oltre al normale sconto last minute, vengono applicate ulteriori promozioni. La App, oltre che per la Festa degli Innamorati, resta attiva in tutti i periodi dell'anno.

Per maggiori informazioni e per scaricare gratuitamente l’applicazione visitare il sito www.hoteltonight.com